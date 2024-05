NIŠTA IM NIJE SVETO: Na njivama sve više lopova

Na poljima u južnom Banatu učestale su krađe poljoprivrednih useva, ali i povrtarskih biljaka. U Opovu povrtari preko noći ostaju bez svojih tek zasađenih biljaka i zato sve ozbiljnije razmišljaju da se samoorganizuju kako bi se zaštitili od lopova.

Petar Rupčić iz Opova pre dve nedelje posejao je oko 15.000 strukova paradjza i sa svojom porodicom živi od ovog posla. Zato mu je veoma teško palo kada je jedno jutro na svojoj njivi video da je neko povadio više od 1000 strukova:

– Kako bih se osećao, to je strašno, ne mogu da vam opišem. Mučiš se i dođeš i vidiš da ti je sve pokradeno, ne sve, ali 1000 komada, to nije malo. To je velika šteta, da rodi po 4-5 kilograma po struku, pa hiljadu puta cena od 60-70 dinara po kilogramu i može lepo da se zaradi. Najteže mi je što se i sin uključio u ovaj težak posao i kad vidi kako neki preko noći dolazi na lak način do zarade plašim s eda se ne obeshrabri- kaže Petar Rupčić, poljoprivrednik iz Opova.

I dok Petar sabira štetu njegove komšiju ističu da ovo nije prvi put da nezvani gosti posećuju njihove njive i da odnose beli i crni luk, krompir, bundeve, a sad prvi put i tek posađen paradajz koji će ako se odmah ne posadi uvenuti i od njega niko neće imati korist. Dragan Mihajlov uzgaja bostan i prošle godine imao je isti peh:

– Imao sam prošle godine krađu dva puta.Krali su mi bostan koji godinama uzgajam i to taman kad je sazreo pred branje. Neko se toliko muči i dođe ti da plačeš, koliki je trud uložen za to i neko tako dođe i pokrade te, nema tu razuma – ističe Mihajlov.

I ostali ratari u Opovu ne mogu da shvate kako neko može da bude toliko bahat i smatraju da se za ovakva dela moraju sankcionisati velikim kaznama.Ističu da nemaju poljočuvarsku sLužbu, ali i kad je radila nije bilo mnogo bolje i zato ovde razmišlajju da se sami organizuju i da na smenu čuvaju svoje njive od nepoželjnih posetilaca, jer za sad ne vide drugo rešenje.

(Pančevac/G.J.)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Subvencije za priplodna grla, izgradnju novih i rekonstrukciju starih ribnjaka

91. MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM: U Novi Sad stiže IMT, kao i mnogi evropski i svetski brendovi