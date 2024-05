KUPOVINA KARATA MOGUĆA I KARTICOM

Od nedano putnici za Beograd mogu u pojedinim vozilima Pantransporta da plate karte karticom. Vozila u kojima je moguć i ovaj način plaćana su vidno obeležena. Osim toga, Pantranspost u saradnji sa gradom Pančevo postavlja informacione panele na kojima će putnici moći da saznaju nešto više o polascima autobusa.

U Pantransportu su odlučili da uvedu određene novine kako bi omogućili udobniji prevoz svojim putnicima. Poslednjih mesec dana na najopterećenijoj liniji prema Beogradu, u pojedinim autobusima koji su vidno obeleženi, putnici mogu platiti pojedinčanu kartu i karticom. U Pantransportu kažu ako se ova odluka ispostavi kao dobra, isti način plaćanja uvešće i u autobuse koji saobraćaju na gradskim linijama.

– Prevozne karte se mogu platiti i platnim katicama. Nije u opticaju samo novac, a vozila gde se može platiti i platnom karticim su posebno označena. Prvih mesec dana bio je test period a u narednim mesec dana očekujemo da ćemo sprovesti ovaj naš plan i organizaciju prodaje pojedinačnih karata i u vozilima gradskog saobraćaj. Ti autobusi imaju posebno nalepnice na kojima piše da može karta da se kupi platnom karticom, odnosno na post terminalu, rekao je Voja Savičić, direktor Pantransporta.

Osim ove novine, u Pantranpsrtu u saradnji sa gradom Pančevom postavljaju u glavnoj gradskoj ulici , vojvode Radomira Putnika, informacione panele.

– Na stajalištima kod NSZ i preko puta. Na tim informacionim panelima naši putnici će imati podatak o svim linijama, koja opslužuju ta stajlišta, o redu vožnje i o vremeneu nailaska vozila. U toku su radovi na postavljanju informacionih panela i očekujemo da do kraja maja da će oba informaciona panela biti u funkciji. To je isto test faza da vidimo kako to funkcioniše, da li su korisnici naših usluga zadovoljni i plan je da u narednom periodu ovi informacioni paneli budu postavljeni na svim glavnim stajalištima u gradu, kaže Savičić.

Podsećamo, od početka maja na sajtu Pantransporta mogu da se registuju fizička lica. Na taj način moći će preko svojih telefona ili kompjutera da kupuju ili dopunjuju mesečne karte za nov mesec. Neće morati više da doleze do glavne stanice kako bi završili ovaj posao.

(Pančevac/RTV Pančevo)

