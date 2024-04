PANTRANSPORT: Od 15. aprila linije 6 i 7 saobraćaju kroz Strelište! Ovo su ostale izmene usled radova

Posla završetka radova na rekonstrukciji Ulice Iva Andrića I dela Stevana Sremca u naselju Strelište, autobusi Pantransporta na linijama 6 i 7 koje prolaze kroz ovaj deo grada saobraćaju novom trasom, kaže Ivan Cvetanović, šef saobraćaja u ovom preduzeću.

– Vozila iz smera centra grada kretaće se redovnom trasom do kraja ulice Veljka Vlahovića iz koje će skretati levo u ulicu Iva Andrića, zatim desno u Stevana Sremca, pa kroz ulicu Joakima Vujića do ulice 7. jula, odakle će saobraćati redovnom trasom do krajnjeg stajališta na RNP. Ista trasa predviđena je i u suprotnom smeru.

Usled ovih promena van primene ostaju stajališta u ulici Dušana Petrovića Šaneta za oba smera, kao i u ulici Radivoja Koraća, takođe za oba smera. Vraćaju se u primenu stajališta kod OŠ „Mika Antić“ u ulici Veljka Vlahovića u oba smera, te nije planirano uvođenje novih alternativnih stajališta.

Linije koje koriste Ulici Dimitrija Tucovića takođe od marta saobraćaju novom trasom. U toku je prva faza radova na rekonstrukciju Ulice Dimitrija Tucovića u okviru koje se radi deo od Ulice Matije Gubca do Mihajla Pupina.

– Sve linije koje su saobraćale Ulicom Dimitrija Tucovića, do Jabuke, Kačareva, Samoša, Opova, na snazi je izmena tih trasa. Vratili smo stajalište kod buvljaka, a naši putnici već znaju gde su I privremena stajališta i redovno ih koriste. Jedina zamerka je što je malo produženo vreme vožnje ali naši vozači uspevaju da to nadoknade, rekao je Ivan Cvetanović – šef saobraćaja u Pantransportu.

U Pantransportu podsećaju svoje putnike da od prošle jeseni svakog radnog rada u 17 sati autobus na linij broj 6 prema Strelištu i Vojlovici polazi sa stanice kod Robne kuće u Ulici vojvode Radomira Putnika.

(Pančevac/RTV Pančevo)

