NAJVAŽNIJI PROJEKAT U NOVIJOJ ISTORIJI PANČEVA

Zahvaljujući odgovornoj politici i ravnomernom ulaganju, u našem gradu, u proteklom periodu su urađene velike kapitalne investicije. Nosilac liste „Aleksandar Vucic – Pančevo sutra“ Aleksandar Stevanović je najavio i najkapitalniji projekat u novijoj istoriji Pančeva a to je izgradnja 180 kilometara mreže fekalne kanalizacije u naseljenim mestima.

Grad Pančevo je u proteklom periodu realizovao velike kapitalne projekte. Prethodni mandat su obeležili brojni razgovori čelnika grada sa sugrađanima i zahvaljujuči tim razgovorima i dobrom politikom, naš grad je dobio potpuno novu sliku, istakao je nosilac liste „Aleksandar Vucic – Pančevo sutra“ Aleksandar Stevanović.

– Evo ovde možemo da vidimo nešto što je od velikog životnog značaja za stanovnike koji žive na Jabučkom putu. Konačno posle više decenija Jabučki put ali i celo naselje Karaula dobija fekalnu kanalizaciju. To je ono što su ljudi od nas tražili. To su one stvari koje oni očekuju da mi radimo za njih i mi smo ih zaista čuli, opredelili sredstva kako mi u našem lokalnom budžetu, a imali smo i veliku podršku iz pokrajinskog budžeta. Danas već imamo realnost na terenu, radi se i gradi se fekalna kanalizacija u ovom delu grada i mi smo zaista ponosni na to. Nastavljamo da radimo. Pričali smo i sa ljudima u drugim delovima grada. Kao jedan od najvećih kapitalnih projekata u prethodne četiri godine jeste sva ona putna infrastruktura koju su građani od nas tražili. Mi smo uradili preko 150 kilometara ulica koje smo rehabilitovali i rekontruisali i na taj način smo u mnogome podigli kvalitet života svih naših sugrađana jer je to ono što su od nas tražili, rekao je Stevanović

Stevanović ističe da se na teritoriji grada realizuju i projekti koji se tiču kišne kanalizacije, kao što su radovi koji se trenutno odvijaju na Strelištu u ulicama Dušana Petrovića Šaneta i Prešernovoj.

Ukidamo jednu tačku gde je konstantno bila voda, kada god je padala kiša. Toga ubuduće neće biti. Završili smo ulicu Stevana Sremca i Ive Andrića i već danas na terenu možemo da vidimo ono što su građani od nas tražili da uradimo. Mi tamo više nemamo vodu posle kiše i tako će ubuduće biti i u ulicama Dušana Petrovića Šaneta i Prešernovoj. Nastavljamo da radimo kapitalne investicije kao što su naši sugrađani od nas i tražili. U naselju Misa gradimo vodovodnu mrežu koja nedostaje, ali radimo šta su sugrađani tražili od nas i radimo ono što su sugrađani tražili. Naš zadatak je da siđemo među ljude, da ih čujemo i da ono što je zaista značajno i radimo. To je ono što ćemo i u narednom mandatu raditi zajedno u to sam siguran, objašnjava Stevanović

Stevanović je najavio i najkapitalniji projekat u novijoj istoriji Pančeva a to je izgradnja 180 kilometara mreže fekalne kanalizacije u naseljenim mestima.

Sem Starčeva, u svih osam naseljenih mesta koji nemaju kanalizaciju, u narednih 4 do 5 godina ćemo to uradili i omogućiti sugrađanima da se priključe na mrežu i da podignemo kvalitet života naših sugrađana ali da utičemo i na zaštitu životne sredine i zajednički da podignemo kvalitet života u naseljenim mestima, ističe Stevanović.

Naš osnovni cilj jeste da priđemo sugrađanima i da realizujemo stvari koje njima znače, zaključuje Stevanović.

(Pančevac/RTV Pančevo)

DA PANČEVO SUTRA BUDE JOŠ BOLJE Stevanović i Mladenović pozvali građane da na izborima podrže listu Aleksandar Vučić – Pančevo sutra

STEVANOVIĆ: Kultura nisu samo zgrade