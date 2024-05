NOVAK ĐOKOVIĆ DANAS SLAVI 37 ROĐENDAN Proslava zakazana na terenima

Novak Đoković je ove srede napunio 37. godinu. Ovaj rođendan je ovaj teniski mladić dočekao na prvom mestu ATP liste i kao rekoder u gotovo svim kategorijama. Ipak, i dalje mu je ostala jedna neostvarena želja.

Prethodnih godina je Đoković rođendane slavio u Parizu u sklopu priprema za Rolan Garos, a ovog puta će to uraditi u Ženevi.

Rođen je u Beogradu, a poznato je da je njegov put do zvezda bio trnovit i jako težak. Najstariji je sin Dijane i Srđana Đokovića, a ima mlađu braću – Marka i Đorđa Đokovića.Teniser za koga svako u Srbiji sa ponosom kaže „naš Nole“ odrastao je na Banjici. Prvi put je uzeo reket u ruke na Kopaoniku, kada je imao samo četiri godine, a njegov prvi trener bila je Jelena Genčić. koja je odmah prepoznala da je veliki talenat. Kada je imao samo 12 godina, preselio se u Minhen, gde je pohađao tenisku akademiju Nikole Pilića.

Da sve bude utoliko luđe „proslava“ će biti zakazana na terenima jer ove srede ne pre 18 časova igra meč drugog kola turnira u Ženevi (serija 250) uz prenos na Sport klub 1.

Đoković je dočekao 37. rođendan kao rekorder po broju grend slem trofeja (24), po broju sedmica na vrhu ATP liste (426), kao osvajač 98 titula, kao jedini osvajač dvostrukog „Zlatnog mastersa“, kao najstariji broj 1 svih vremena, kao čovek koji je osam godina završio na prvom mestu ATP liste.

Najbolji svetski teniser Novak Đoković rekao je da je čast i privilegija predstavljati svoju državu na Olimpijskim igrama i dodao da će pokušati da bude najbolji što može na Igrama u Parizu, od 26. jula do 11. avgusta.

– Predstavljati svoju državu na Olimpijskim igrama je čast i privilegija. Olimpijske igre su nešto posebno, i samo biti u tom selu, čini vas da se osećate posebno inspirisanim i ponosnim – rekao je Đoković za sajt Svetske teniske federacije (ITF).

Đoković nema zlatnu medalju sa Olimpijskih igara, a najveći uspeh ostvario je 2008. u Pekingu kad je osvojio bronzu.

– Osvojio sam bronzanu medalju, bilo je to dosta davno. Ipak, naučiću iz prethodnih iskustava i pokušati da održim rutinu kako bih bio u stanju da odigram najbolje što mogu. Imao sam najveću moguću čast da nosim srpsku zastavu. Nisam imao to iskustvo sa ceremonije otvaranja Igara još od Londona 2012 – dodao je on.

Đoković je istakao da se nada da će imati prilike da to opet ponovi i da uživa u iskustvu Olimpijskih igara, jer, kako kaže, one su posebne.

– Predstavljati svoju zemlju je velika čast i biti deo najstarijeg sportskog takmičenja, to se ne može porediti ni sa čim u mojoj teniskoj karijeri – zaključio je Đoković. Najbolji teniser planete za sad je jedan od 85 članova srpske ekipe za Pariz.

