JOKIĆ IPAK NEĆE IGRATI NA OI? Pešić demantovao navode: Bićete obavešteni kada dođe vreme

Iako je danas objavljeno da će košarkaš Denver nagetsa i reprezentacije Srbije Nikola Jokić igrati za nacionalni tim ovog leta, slektor košarkaške reprezentacije Svetsislav Pešić demantovao je te navode.

Pešić je za B92 rekao da je u pitanju lažna vest i da će svi biti obavešteni kada dođe vreme.

– Tviter novinar objavio fake news (lažne vesti, prim. aut)… Kada bude vreme, dobićete prave informacije… – rekao je Pešić za B92.sport.

Podsetimo, novinar Marko Ljubomirović je na Tviteru danas preneo da će Jokić igrati za Srbiju u Parizu, ali ipak zvanične potvrde nema.

❗️NAJNOVIJA VEST❗️

Trostruki NBA MVP #Nikola #Jokić IGRAĆE ovog leta za košarkašku reprezentaciju Srbije🇷🇸 na Olimpijskim igrama u Parizu!

—————

Three time #NBA #MVP Nikola #Jokic from Denver #Nuggets WILL PLAY for Serbian NT this summer in the #Paris #Olympics, sources said. pic.twitter.com/OeAQU7Hhzg

— Marko Ljubomirović (@LjubomirovicM) May 22, 2024