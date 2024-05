HIT VIDEO! Dok se ostali znoje u teretani i vredno treniraju, JOKIĆ uživa na koncertima, raftingu i u kafani!

Srpski košarkaš Nikola Jokić dobio je trofej za MVP partije u aktuelnoj sezoni, a zatim razmontirao ekipu Minesote u petom meču polufinalne serije na Zapadu NBA lige.

Centar Denvera završio je meč sa 40 poena, 13 asistencija i sedam skokova, a mnogi smatraju da je u trećoj četvrtini odigrao najbolju deonicu u istoriji NBA lige.

Nagetsi sada imaju prednost od 3:2 u seriji, sledeći meč dva tima igraju u noći između četvrtka i petka u Mineapolisu od 2 sata po srednjoevropskom vremenu, a taj meč navijači očekuju sa nestrpljenjem i zbijaju šalu na račun čitave lige.

Tako jedan od najgledanijih videa na društvenim mrežama jeste onaj na kojem se vidi kako NBA superstarovi, poput Lebrona Džejmsa, Stefa Karija, Janisa Adetokumba, treniraju u teretani, dok Nikola Jokić uživa u kafani, na raftingu, na koncertu, jahanju konja na hipodromu i u vožnji bicikla.

will never resist an excuse to bring back this video https://t.co/JI2lUkbsv1 pic.twitter.com/jKeN2vJaex

— Molly Morrison (@mollyhannahm) May 15, 2024