REZOLUCIJA MOŽE IZAZVATI NOVE SUKOBE NA BALKANU Brnabić upitala međunarodnu zajednicu: Kako će se osećati svi Srbu u BiH?

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić upitala je danas međunarodnu zajednicu da li znaju kako će se osećati svi Srbu u Bosni i Hercegovini ukoliko bude usvojena sramna rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

Ona je za televiziju Pink istakla da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u potpunosti ogolio ponašanje velikih i moćnih zemalja, da je to video ceo svet i da mu to velike sile tu borbu za istinu nikada neće oprostiti.

Govoreći o rezoluciji, Brnabić je rekla da je to farsa koja će imati velike posledice.

– Efraim Zurof je upotrebio reč farsa i ovo čemu mi svedočimo je zaista farsa. Ne mogu da razumem zašto ovo pre svega Nemačka radi. Nikda nisam bila zabrinuta za mir na Balkanu kao danas. Pitam sve kako će Bosna i Hercegovina izgledati danas popodne. Hoće li to biti zemlja u kojoj će biti više razumevanja između Srba i Bošnjaka ili će biti nestabilnija zemlja? To je zemlja u kojoj je bukvalno potreban jedan incident da se sve zapali. Ko je to uradio? Pa pre svega Nemačka. Pa onda sve one zemlje koje su glasale za. Međutim, vi imate tu i mnogo zemalja kojima je bilo prećeno, koje su ucenjene. Neke zemlje će večeras izaći iz sale kada bude bilo glasanje, neke neće ni doći, neke će biti protiv. Da li razuemte da su neke zemlje ucenjene ne da glasaju za rezoluciju, već da glasaju protiv Srbije? Niko ne spominje žrtve, pijetet prema žrtvama već samo kažu – glasajte protiv Srbije. Ovo će značajno oopteretiti budućnost srpskog naroda – rekla je Brnabić.

Predsednica parlamenta je osudila još jednom način donošenja ove rezolucije, jer su zaobiđene sve preocedure i narušen ustav Bosne i Hercegovine.

– Svi oni koji govore kakve veze ima, rezolucija kao rezolucija. Ovi u opoziciji i tajkunskim medijima, kao i druge zemlje pre svega iz regiona, koje su konsponzori ove rezolucije. Pre svega se radi o tome kako je ta rezolucija uopšte došla do Ujedinjenih nacija. Pitanje za sve klimače glave koji gostuju u nezavisnim medijima jeste – kako je moguće da mi svaki pravilnik koji donosimo, moramo da donesemo na inkluzivan i transparentan način, dakle sve zainteresovane strane da učestuvju u procesu, i tu je posebno glasna Nemačka, a sa druge strane rezolucija o Srebrenici o genocidu se donosi u tajnosti, bez konsultacija, čak i u okviru Bosne i Hercegovine? Ima li ikoga u tim tajkunskim medijima da kaže, u redu, da ostavimo po strani sadržaj ali kako može da se donosi protiv Ustava Bosne i Hercegovine i to kršeći Dejtonski mirovni sporazum? Željku Cvijanović niko nije pozvao da je pita ništa. I ako se oni ne pitaju ništa ni o čemu, pošto je ovo najvažnija pitanje, kako oni da se ponašaju onda? Za naše prijatelje iz regiona pitanje – kako mogu da podržavaju neku rezoluciju koja nije bila ni predmet konsulatacije u okviru BiH? – upitala je Brnabić.

Ona je dodala da ovo nije stvar politike te da ova rezolucija može izazvati nove sukobe na Balkanu.

– U ovoj stvari zaista čovek mora da ostavi politku po strani. Verujte da mi se plače. Mi 30 godina čuvamo mir, dvanaest godina se trudimo da obezbedimo Srbiji napredak. Pa naš predsednik, a tada premijer Aleksandar Vučić je bio u Srebrenici da oda počast žrtvama i maltene je linčovan. Da li je iko iz međunaordne zajednice sproveo istragu? Ja se pitam kako će naša deca da žive u ovoj zemlji? Kako će se osećati Srbi u Federaciji BiH? Zašto ovo radite, ljudi? Zašto niste dali sve od sebe da napravite doogovr u okviru Bosne i Hercegovine? Kažete nemoguće je. Ma stvarno? A kada mi imamo neka otvorena pitanja, onda kažete morate da se dogovorite, kroz dijalog. Pa gde vam je dijalog? Kome ovo donosi bilo šta dobro? Nikome! Sram vas bilo šta radite ljudima na Balkanu, ne samo Srbima već svim ljudima – rekla je predsednica skupštine.

Napomenula je da je ovakvo donošenje rezoluicija svojevrstan kraj međunarodnog poretka koji poznajemo.

– Donošenje ove rezolucije na ovakav način je početak kraja Ujedinjenih nacija. Ona je suprotna povelju UN! Zato što Bosna i Hercegovina, pošto već ima visokog predstavnika, to znači da je ta zemlja i dalje pretnja po mir i stabilnost. Dakle, jedino Savet bezbednosti UN može o tome da odlučuje. E sada se moćnici plaše toga što bi neko uložio veto, oni izbegavaju Savet bezbednosti i idu direktno na Generalnu skupštinu u UN. Tako ćemo i mi da tražimo rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i zaobići ćemo Savet bezbednosti. I ono što je najgore, ovom rezolucijom se obesmišljava reč genocid.

Brnabić je istakla da su se juče čula svedočenja srpskih žrtava u UN zahvaljujući predsedniku Vučiću, dok se opozicija i tajkinski mediji i dalej bave lokalnim listama na Vračaru.

– Pogledajte ponašanje naše opozicije ili tajkunski tabloid Nova, recimo. Ljudi se i dan danas bave izbornom listom na Vračaru. Ljudi, ruše se Ujedinjene nacije, obesmišljava se pojam genocida. Srbi se osećaju poniženo, pre svega tužno. Ja sam juče napisala predsedniku nakon panela baš to – koliko je sve ovo beskrajno tužno. Imali ste dve sestre i mogli ste da čujete njihova svedočenja, Dijanu Ivanović, Ranka Ristića, dakle nakon trideset godina se prvi put čuju u UN, prvi put je svet mogao da ih čuje zahvaljujući Aleksandr Vučiću. Koliko bi sve bilo drugačije da je neko ovo uradio recimo 2001. godine. A tada su to mogli da urade ljudi koji su danas u opoziciji. Pitanje za sve je kako će se te srpske žrtve osećati dans popodne? Njima su sve ubili – rekla je Brnabić.

„Vučić se bori za istinu i to je na ponos čitavom našem narodu“

Predsednica parlamenta je izjavila da je malena Srbija pokazala veliko srce i neverovatnu borbu za rpavdu, predvođena predsednikom Vučićem te da će on sutra izneti sa čime se sve suočavao prethodnih dana.

– Aleksandar Vučić je pokazao takvu hrabrost kada se suprotstavio svemu ovome da zaštiti naš narod. Ali ovo nije pitanje samo našeg naroda, ponavljam, ovo će proizvesti potpuno rušenje svetskog poretka, Savet bezbednosti UN je potpuno beznačajan, Generalna skupština UN će biti mesto gde zemlje mogu da se ucenjuju, dakle jedan poptuni raspad multilateralizma koji poznajemo danas. A ko je to čitavom svetu osvestio – Aleksandar Vučić. Mislite da će mu to oprosrtiti velike sile? Neće nikada. Da jedna malena Srbija pokaže ovakvo srce, da ima predsednika koji je stigao do bukvalno svake zemlje na svetu… Molim građane da sutra slušaju sa pažnjom predsednika kada uveče bude pričao šta se sve dešavalo. Nije postojao niko na svetu do koga nismo stigli. To je zaista na ponos čitavom našem narodu. A sa druge strane imate neke medije koji ukidaju goste koji kažu da ako je u Srebrenici bio genocid, onda mora da se smisli novi termin za te zločine. A ako neko na tim medijima kaže da je Aleksandar Vučić nečastivi, da podriva ljubav, mir i pravdu oni ga hvale. To je direktno pozivanje na ubistvo predsednika Vučića. Svaki dan takvim narativom stavljaju pištolj u ruke labilnim ljudima. Goran Marković kaže da je Vučić odavno mrtav u moralnom smislu, on je samo ljuštura od čoveka. Pa zašto onda da ga ne ubijete? To se neko usudi da kaže. Onda imate ljude koji pitaju šta će nečastivi u Hramu Svetog Save. A taj hram je završen upravo na inicijativu Aleksandra Vučića. Pa zaista, sram vas bilo. Kažete da Vučić podriva mir, koji je inicirao Otvoreni Balkan, bio u Srebrenici da oda počast žrtvama, umalo bio linčovan pa onda pozvao Bakira Izetbegovića i ostale lidere da dođu u Beograd. Nečuveno.

Brnabić je osudila i ćutanje srpske opozicije o ovoj temi i dodala da su se svi još jednom svrstali na istu stranu – protiv Aleksandra Vučića.

– Primetna je tišina Miloša Jovanovića koji se pokrio. Ćuti, ne javlja se. Gde je taj čovek da kaže nešto sada? Tu mislim i na Branimira Nestorovića. Šta je on uradio ovih dana? Javio se da kaže da neće učestvovati na izborima ako ne učestvuje Savo Manojlović i Biram borbu. Sjajno, hvala vam što ste pokazali ko ste i kakvi ste. Pokazali ste da ste svi na jednoj strani, jedan blok protiv Vučića – Srebrenica je genocid, bravo za rezoluciju, mi ćemo biti ti koji kada dođu na vlast, bićemo oni koje hoće Nataša Kandić. E zbog toga izbori drugog juna nisu samo lokalni izbori. Jel hoćete da dođu na vlast ljudi koji kažu da je u Srebrenici bio genocid? Imate za koga da glasate.

Brnabić je za kraj pružila bezrezervnu podršku predsedniku Vučiću u brobi za srpske interese.

– Danas je početak novog svetskog poretka gde će se videti na velikima i moćnima ništa nije sveto. Lepo im je Aleksandar Vučić juče rekao – kako ćete vi, koji sponzorišete ovu rezoluciju, kako ćete sutra glasati o našoj rezoluciji o Jasenovcu? Hoćete ćutati, hoćete glasati za? Takođe ih je pitao čemu služe Vlade i predsednici širom sveta ukoliko će veliki i moćni određivati kako će sve zemlje sveta glasati. Srbija na sreću, više nije takva. Pokazala je kakva je zemlja, koliko drži do sebe i koliko je spremna da se bori za istinu i pravdu. Ja mogu samo da zamislim kako se sada oseća Aleksandar Vučić ako se mi ovde ovako osećamo, on koji je u Njujorku i koji se bori na prvoj liniji fronta – zaključila je Brnabić.

(Pančevac/Novosti)

