Pančevo Sport Sportska dešavanja

SPORTSKI VODIČ OVOG VIKENDA

14:45

24.05.2024

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Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE

Ivanjica: JAVOR–ŽELEZNIČAR

SRPSKA LIGA „VOJVODINA”

B. Palanka: OFK BAČKA – DINAMO 1945

VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK”

N. Kozarci: SLOBODA–BORAC
Omoljica: MLADOST–KOZARA
Subota, 17.30

PRVA JUŽNOBANATSKA LIGA

B. Brestovac: BUDUĆNOST–UNIREA
B. N. Selo: SLOGA – BUDUĆNOST (A)
Pavliš: C. ZVEZDA – GLOGONj
Grebenac: VULTURUL–DOLOVO
Kačarevo: JEDINSTVO–HAJDUČICA
Sve utakmice su u nedelju, od 17.30.

DRUGA JB LIGA „ZAPAD”

Pančevo: VOJA GAČIĆ – MLADOST
Deliblato: OMLADINAC–JUGOSLAVIJA
S. Tamiš: STARI TAMIŠ – BORAC
Sve utakmice su u nedelju, od 17.30.

Prošlonedeljni rezultati
Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE

Pančevo: ŽELEZNIČAR – N. PAZAR 3:1

SRPSKA LIGA „VOJVODINA”

Pančevo: DINAMO 1945 – TISA 3:0

VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK”

Starčevo: BORAC–KOZARA 2:1
Kikinda: ŽAK–MLADOST 0:1

PRVA JUŽNOBANATSKA LIGA

Hajdučica: HAJDUČICA–BUDUĆNOST 3:0
Dolovo: DOLOVO – JEDINSTVO (K) 0:3
Glogonj: GLOGONj–ŠEVAC 3:4
Uzdin: UNIREA–SLOGA 2:1

DRUGA JB LIGA „ZAPAD”

Vojlovica: MLADOST–PROLETER 2:1
Bavanište: BSK – S. TAMIŠ 3:1
Jabuka: JUGOSLAVIJA – V. GAČIĆ 5:1

Rukomet

PRVA LIGA „VOJVODINA”

Mokrin: C. ZVEZDA – JABUKA 37:32

DRUGA LIGA „VOJVODINA”

Šid: RADNIČKI – RA DINAMO 20:30
Riđica: DALMATINAC–DOLOVO 30:17

Tagovi

Sportski vodič

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