SPORTSKI VODIČ OVOG VIKENDA
Fudbal
SUPERLIGA SRBIJE
Ivanjica: JAVOR–ŽELEZNIČAR
SRPSKA LIGA „VOJVODINA”
B. Palanka: OFK BAČKA – DINAMO 1945
VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK”
N. Kozarci: SLOBODA–BORAC
Omoljica: MLADOST–KOZARA
Subota, 17.30
PRVA JUŽNOBANATSKA LIGA
B. Brestovac: BUDUĆNOST–UNIREA
B. N. Selo: SLOGA – BUDUĆNOST (A)
Pavliš: C. ZVEZDA – GLOGONj
Grebenac: VULTURUL–DOLOVO
Kačarevo: JEDINSTVO–HAJDUČICA
Sve utakmice su u nedelju, od 17.30.
DRUGA JB LIGA „ZAPAD”
Pančevo: VOJA GAČIĆ – MLADOST
Deliblato: OMLADINAC–JUGOSLAVIJA
S. Tamiš: STARI TAMIŠ – BORAC
Sve utakmice su u nedelju, od 17.30.
Prošlonedeljni rezultati
Fudbal
SUPERLIGA SRBIJE
Pančevo: ŽELEZNIČAR – N. PAZAR 3:1
SRPSKA LIGA „VOJVODINA”
Pančevo: DINAMO 1945 – TISA 3:0
VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK”
Starčevo: BORAC–KOZARA 2:1
Kikinda: ŽAK–MLADOST 0:1
PRVA JUŽNOBANATSKA LIGA
Hajdučica: HAJDUČICA–BUDUĆNOST 3:0
Dolovo: DOLOVO – JEDINSTVO (K) 0:3
Glogonj: GLOGONj–ŠEVAC 3:4
Uzdin: UNIREA–SLOGA 2:1
DRUGA JB LIGA „ZAPAD”
Vojlovica: MLADOST–PROLETER 2:1
Bavanište: BSK – S. TAMIŠ 3:1
Jabuka: JUGOSLAVIJA – V. GAČIĆ 5:1
Rukomet
PRVA LIGA „VOJVODINA”
Mokrin: C. ZVEZDA – JABUKA 37:32
DRUGA LIGA „VOJVODINA”
Šid: RADNIČKI – RA DINAMO 20:30
Riđica: DALMATINAC–DOLOVO 30:17