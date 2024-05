NOVAK NIKAKO DO FINALA U 2024. U polufinalnom meču punog preokreta slavio Mahač

Novak Đoković na Rolan Garos 2024 stiže ne samo bez ijedne titule, već bez ijednog finala u ovoj sezoni: u polufinalu ATP turnira u Ženevi šokantno je izgubio od Tomasa Mahača, konačan rezultat glasio je 4:6, 6:0, 1:6.

Skoro šest meseci je prošlo od početka sezone a srpski as još uvek nije igrao nijedno finale u 2024. godini. Morao je osvajač 24 grend slem titule da dođe u Švajcarsku da bi to pokušao da ostvari, no u tome ga je sprečio 23-godišnji rival.

Bolje je ovaj duel počeo najbolji na svetu, prvi je došao do brejka i prednosti od 4:1. Ipak, od tada su krenuli problemi. Izgledao je loše na terenu Đoković, neke loptice nije ni pokušavao da stigne. Sve to je protivnik iskoristio i serijom 5:0 napravio veliki preokret i došao do vođstva.

Došli su fizioterapeuti na kraju seta da vide šta je sa Novakom. Kada se Srbin vratio na teren sve se promenilo, počeo je mnogo bolje da igra, rival je sve više grešio i sve to je rezultiralo dobijanjem seta od 6:0 za 37-godišnjeg Beograđanina.

Očekivalo se da će u odlučujućem delu meča najbolji na planeti da nastavi dominaciju. I počelo je dobro, osvojio je startni gem, a onda se dogodio novi pad. Počeo je Nole rivalu da poklanja poene, dosta je grešio. Istina, podigao je 44. na planeti nivo igre, ali je imao i obilatu pomoć protivnika.

Vezao je češki teniser čak šest gemova i treći set je dobio sa 6:1. On je do pobede karijere došao posle dva sata i osam minuta.

Zanimljivo je da se ovaj duel igrao u serijama. Najpre je Tomaš napravio niz od pet gemova, potom je Novak odgovorio sa sedam, da bi onda 23-godišnjak nanizao šest.

Mahač će u finalu igrati protiv pobednika meča Kasper Rud (Norveška) – Flavio Koboli (Italija).

(Pančevac/Novosti)

NOLE U POLUFINALU ŽENEVE Đoković nakon dugo vremena liči na onog iz prošle sezone

ON JE FAVORIT NA ROLAND GAROSU Đoković iznenadio izjavom: Sada je malo drugačije, ali…