VUČIĆ: To je jedinstven slučaj, 43,5% članica UN glasalo za rezoluciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje na TV Prva u emisiji „Prva tema“. Ovo je njegovo prvo obraćanje nakon povratka iz Njujorka, gde je juče na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena sramna rezolucija o Srebrenici.

Na početku emisije pušten je prilog u kojem se između ostalog vidi i isečak sa hrvatskog HRT-a u kojem se govorilo o Vučićevoj diplomatskoj pobedi u Njujorku, ali i retrospektiva Vučićevog delovanja u Njujorku.

– Suviše je tešla tema da bismo govorili o pobedi. Mi smo u gotovo nemogućim uslovima uspeli da uradimo ono što je bilo najviše moguće za našu zemlju. Danas sam stigao. Bio je zanimljiv put. Pokvarila se struja na strani gde je trebalo da spavam u biznis klasi, pa nije radilo ništa. Bile su divne stjuardese i momci pa pomagali na sve načine. Inače mislim da je ta linija Er Srbije najbolja.

Ističe da postoji loše tumačenje u oba entiteta BiH.

– Mi smo se suočili sa predlogom Nemačke koji je ta zemlja najsnažnije gurala, i Analena Berbok, nema nikakve sumnje, direktno protiv vitalnih interesa srpskog naroda. Zamolio sam večeras Vulina da ne koristi argumentaciju koju je koristio u vezi sa njenim poreklom. Nemački mediji imaju pravo da rade šta hoće, mi moramo da se ponašamo odgovorno – rekao je Vučić.

– Oni su gurali tu rezoluciju. Mi smo se suočili sa najtežom temom. Protiv nas je to kao „savršena oluja“, jer je protiv nas bio kompletan kolektivni zapad – dakle EU plus ovi što nisu EU, a kao da jesu i još jači zaštitnici prekookeanskih interesa – Švajcerksa, Norveška, San MariImali ste Ameriku, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, kosponzore koje su najčešće primoravali, a neki su se sami javili, jer su želeli da kažu da imaju podršku od svuda. Očekivali su da će to biti gotovo jednoglasno doneto. Računali su da ako je Rusija imala 7 glasova, da bismo mi mogli eventualno da imamo 8 glasova protiv i 20, 25 do 40 da bude ukupno onih koji su uzdržali ili protiv Računali su da je to rutinski i da će time još jednom pokazati da mogu da pobede Rusiju. Potcenili su nas i to je bila naša velika sreća. Mi smo se tome u mnogome posvetili. Mi smo maštali o tome da u zbiru imaju vipše. I imali smo bezbroj problema – rekao je Vučić i dodao da je stvarni odnos bio 84 prema 107.

Kako kaže – oni koji su napustili sednicu su najavili da će to uraditi jer nisu želeli da glasaju, poput Azerbejdžana i Izraela.

– 43,5% članica UN je glasalo za rezoluciju. Jedinstven je slučaj. To su trikovi koje su nameštali – da bi mogli da imaju prostu većinu od onih koji su za i pritiv. A tema je takva da niko neće da bude protiv. Osim naših najvećih prijatelja koji se ne plaše ničega poput Kine. Ja neretko zaboravim Belorusiju, pa mi ljudi to zamere sa pravom. Beskrajno hvala našoj braći iz Minska. Hoću posebno da se zahvalim Viktoru Orbanu, premijeru Mađarske,jer je pokazao da je premijer bratske zemlje i naroda – istakao je on i dodao da želi da se zahvali ogromnom broju zemalja.

– U Arapskoj ligi je 11:11 rezultat. Pogledajte šta je sve protiv nas bilo – kompletan kolektivni zapad, imate Organizaciju islamske konferencije sa 57 članica za koje se odmah računalo da će biti „za“. Pogledajte sada taj rezultat i iznenadićete se. Pogledajte Afriku, od 54 zemlje koje su glasale – 37 nije glasalo za rezoluciju. Znate li koliki je rad i trud iza toga – upitao je Vučić.

– Za dve najmoćnije evropske zemlje lično znam koji ministar je kome sve slao poruke i pretio na koje sve načine. Ja neću da govorim o tome kako su uticali na odluku na primer Ukrajine i nekih drugih zemalja. Onda stanete i uhvatite se za glavu. Došlo mi je da plačem 5 puta u hotelskoj sobi od muke. Jedan prijatelj koji vodi jednu zemlju mi je napisao, pošto sam ja video kako sam loše regaovao na promenu stava te zemlje – „Ok Aleksandre, nemoj da me zoveš jedno 15 dana, ugasiću telefon, zbog tebe i našeg odnosa biću uzdržan, ali da znaš da si mi napravio probleme“. Nije teško zaključiti ko je to – rekao je Vučić.

Dodaje da smo pravili „pivotalne“ tačke po svetu. Imali smo dva pozitivna iznenađenja i osam negativnih.

– Znali smo da će to da se desi, jer smo znali kako raste pritisak. Ja znam svih 18 zemalja koje su glasale protiv nas. Od Egipta, Nigera, Tunisa, Senegala. Iznenađujuće je za Niger, nismo imali takvu informaciju. Čad, Gambija, Tanzanija, Ruanda naravno, JAR, Malavi… Jako je teško bilo za arapske zemlje – dodao je predsednik.

On je istakao da mnogi kritikuju kako su tobože diktatorske zemlje bile na našoj strani.

– Izvinite, nisam znao da Kina nije civilizovani svet. A jesu li jemenski Huti civilizovani. Zamislite Ameriku, Nemačku i Jemen na istoj strani. Kako to kada se sretnem sa pokojnim Raisijem, kažu mi šta radim sa diktatorom. Ali im ne smeta kada sa Iranom glasaju protiv Srbije. Neću ih potcenjivati, to su ozbiljne zemlje i narodi. Ali oni kojima smetaju, sada ih odjednom uzimaju za ozbiljno – zapitao je Vučić.

On kaže da nije 107 zemalja reklo da nije bilo zločina, već da je rezolucija nešto što je ispolitizovano, netransparentno, nešto što se radi protiv jedne male slobodarske zemlje.

– Pogrešno je to tumačiti sa naše strane da ti ljudi misle kao mi o onome što se desilo u Srebrenici. I Argentina, Brazil i Meksiko su ozbiljne zemlje, nemoguće im je narediti kako da glasaju. To su tako obrazovani ljudi, ja sam pričao sa svima njima. Indijski ministar, vi imate težak razgovor, nije to „Gde si brate kako si“, ali jedna moćna Indija je bila uzdržana. I negde oko 5 milijardi nije glasalo za tu rezoluciju. Pokazali smo snagu na globalnom jugu, ljudi su siti prevara i laži ovih velikih i moćnih – kazao je predsednik.

Vučić je istakao da nema slavlja u Sarajevu, a da u Srbiji takođe vlada ozlojeđenost.

– Što ste nam to opet uradili. Ključno rešenje za probleme na Balkanu je da mi pričamo među sobom. Nemojte molim vas vi da nam određujete, kad god su se Nemci i Austrijanci mešali mi smo ratovali ovde. I molim druge u regionu, pre svega Bošnjake. U ponedeljak ću pričati sa Bošnjacima ovde u Srbiji. Mi imamo jednu zemlju, moramo da gledamo u budućnost – rekao je on.

Podelio je i činjenicu da danas 9 od 10 Bošnjaka koji odlaze iz Raške oblasti sada dolaze u Beograd, a ne u Sarajevo.

– Ja sam rekao, da ovo je tužan dan jer vam je jedina namera bila da osudite bez presude – jer drugi smisao nije postojao. Ako je smisao u obeležavanju – to se i onako radio. Šta se promenilo? To što ćete da ubacite u budžet 350 do 900 hiljada evra. Kakav je problem, mogli ste to od nas da tražite?

– Suština je – mi smo se suočili sa silom od Amerike i Kanade, cele Evrope koju je nosila Nemačka, pa do Japana, Australije, Novog Zelanda i Čilea. U centralnoj Americi protiv nas su bile samo Kostarika i Salvador. 3 najveće države centralne Amerike – Meksiko, Honduras, Nikaragva – jedna je bila protiv, dve su bile uzdržane.

– Pogledajte Karibe. Jamajka uzdržana…Kuba protiv. Pogledajte koliko smo glasova dobili na Karibima. Peru.

– Da su nas ovi iz Evrope hteli da koriste nekada za neke stvari, mogli bismo da obavimo mnogo više posla i za Evropu – ali oni ne žele to, oni žele samo bespogovornu poslušnost jer samo oni valja imaju mozak, a mi samo treba da budemo primači faksa i da se ponašamo kako oni kažu – naveo je Vučić.

Reagovao je, nakon priloga, i na izjavu hrvatskog ministra Kovača.

– Stvarno me baš briga šta oni misle. Zamislite oni mi pričaju o evropskoj vrednosti – predsednik države kojem je deda ubijen ne sme da ode da poseti Jasenovac. I ja treba da kažem „e živele vaše evropske vrednosti!“ – naveo je Vučić.

Kaže da je na početku došla žena iz naše misije da mu kaže da je tu zabranjeno korišćenje zastave. Stvarno?

– Na galeriji su bile srpske i bošnjačke žrtve i tu su bila dva incidenta koje je obezbeđenje zaustavilo. bila Srpske žrtve su donele srpsku zastavu, a bošnjačke su imale srebreničke cvetove i bosanske bedževe. Ja sam pokazao poštovanje prema svima, ali tamo se radilo samo o jednom narodu. Da se srpski narod proglasi genocidnim, ne neki drugi. I na kraju smo ih legitimno pobedili ne sa tri, nego sa 23 razlike. To što su oni rekli „odluka iz var sobe je da je to drugačije“ – nikakav problem. Nisu uspeli da dobiju ni prostu većinu, čak ni od prisutnih u sali. Ja sam smatrao da je strašno važno da pokažemo koliko se ponosimo svojom zastavom, srpskim rodom, ne vređajući nikoga. Nijednu ružnu reč nisam rekao o Bošnjacima ili srebreničkim žrtvama, niti je moguće ni normalno da se to kaže, ni u jednom momentu. Sve što su hteli je da Srbiji zadaju udarac, da pričaju gluposti kao Kovač – rekao je on.

On dodaje da je Grliću Radmanu u tom evropskom poretku dozvoljeno da priča svakake gluposti svakog dana, i da svi misle da Srbija ne sme da odgovori.

– Čudom se čude kako se ja ne plašim da im to izgovaram!

– Evo i u Crnoj Gori su predlagali rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, pa se odjednom sami sete da su pgrešili što su to predložili, pa odjednom muk i tišina. Pa odjednom je maca pojela jezik. Iz mnogo razloga… Suština je bila da se na Srbiju izvrši pritisak, da mi prihvatimo da smo krivi za sve, da su u Jasenovcu ubijani Hrvati, i verovali ili ne, ako mislite da preterujem, uopšte ne preterujem, to pokazuju njihovi naučni skupovi. Cela Evropa ćuti na činjenicu da sada imate 20.000 Hrvata pravoslavne vere, pa to je bilo samo kod Ante Pavelića, kada je doveo Germogena, kada je trebalo da se kaže ovo nisu Srbi, napravićemo katoličku crkvu. To su naročito radili u regiji Karlovca. To su za njih evropske vrednosti. A za mene neće nikada biti. Možete da pričate šta god hoćete, da zovete Svetog Petra da zovete u pomoć, ne zanima me – kazao je predsednik.

Zapitao je što nije doneta rezolucija o Kragujevcu, Šapcu, Kraljevu, ili o ubijanju više od 22 miliona sovjetskih građana.

– To se ne podvodi pod holokaust, to je samo ono što je činjeno sa Jevrejima. Oni su sve ostalo sakrili i pokrili pričom o Holokaustu. Evo, Zaharova je rekla da prihvate da je opsada Lenjingrada genocid, ali oni nisu to hteli. O srpskom svetu nikada nisam govorio, osim što sam to poricao, ali da li se stidim Srba bilo gde u svetu ili regionu? Ne, ponosim se njima. Videli ste naše žrtve u UN. To su sve američki državljani, i bili su ponosni i srećni što su mogli da dođu iz svih delova Amerike, da putuju 10 sati, da nešto kažu o patnjama svoga naroda – dodaje on.

Predsednik je rekao da Srbi konačno vide da se država ne stidi svog naroda.

– A to što neki zaključuju da sam ja psihopatska mašina, neka zaključuju šta god hoće – kazao je Vučić.

On kaže da kada neko ima podršku Amerike, Nemačke, Francuske, Italije, Australije, Japana i drugih zemalja, i opet ostane u debeloj manjini, onda znači da smo mi nešto ozbiljno radili.

– Lično sam pričao sa predstavnicima 158 zemalja, a sa nekim ljudima sam pričao i po 14 puta. Vidite kako moji prijatelji njima lepo kažu. Oni ne razumeju šta znači lični odnos. Meni su se ovde smejali kada sam primao predstavnike CAR, Konga ili drugih zemalja. A sada vidite kako su nas podržali. Sa prijateljima iz Gruzije sam razgovarao više puta, sa prijateljima iz Jermenije i Azerbejdžana – kaže predsednik.

– Nemoj da se ljutiš, mi moramo da vodimo računa da ovim više gubimo nego što dobijamo, 5 puta sam čuo u poslednjih dva ili tri dana. Onda ja zovem Viktora da dobijem neke kontakte, i čujem Janoš njegov mu dobacuje „apstejn“. Najveće poverenje imam. Sad će biti mnogo spomenika, jer je on najzaslu. Viktor meni kaže – „Aleksandre bolje da ti ne govorim, jasno je koliko je teško“. Onda sam se ja zastao, on je to osetio i rekao – „Ja ne mogu da budem sam u Evropi, jer su sve pritisli“. Ja sam rekao nema porblema, ostaću ja sam. Kako je to čuo i Viktor i Petar su pozvali posle 15 minuta i rekli „idemo zajedno i bićemo sa svojom srpskom braćom“. To su takve drame bile – ističe Vučić.

Istakao je i da želi da se zahvali Micotakisu zbog uzdržanosti.

– On je to uradio zbog grčko-srpskih odnosa i naših ličnih odnosa.

– Da vam ne pričam kakve drame smo imali, gde sam ja izgovorio svašta kada sam video da su se uplašili.

Rekao je da nema bežanja iz ringa, i da ne treba da se ulazi u ring „ako nisi spreman da se potučeš“, i da mu je najodvratnije bilo ponašanje Crne Gore.

– Nisu me razočarali, zato što sam to i očekivao. I to sam im i rekao. Rekao sam Spajiću da ne moraju da me foliraju, da znam da će glasati za. Znam da ne odlučuju samostalno i da tu nema neke filozofije. Mogu da pričaju šta hoće, da šalju porotestne note, mi njima nećemo slati protestnu notu čak ni zbog toga što su glasali da smo genocidan narod – istakao je predsednik.

Kaže i da je bilo nekoliko neverovatno pozitivnih iznenađenja, poput Kenije. Kaže i da je verovao da Tanzanija može da bude uzdržana.

Dodaje da ga je teže pogodila Severna Makedonija, bez obzira na priče o prethodnoj vladi.

– Najviše sam uložio u odnose sa našom makedonskom braćom, i oni će za nas zuvek biti braća, ali to nije fer, taj odnos. Pokazalo se da je Grčka imala više kičme od Skoplja, i to je tako voleli mi to ili ne. Crna Gora me nije čak ni pogodila, pogodila me je zbog našeg naroda. Ali dozvolite mi da kažem nešto. Crna Gora je 2006. rekla da žele da budu sami, ne žele sa nama i bolje im je tako. Otišli su. Već 2008. su priznali Kosovo. Jeste li čuli da je iko ikada održao opelo za one koji su priznali Kosovo. A nama su po 500 puta držali opelo kada je trebalo držati pridiku Srbiji, a Crnoj Gori je bilo dozvoljeno da prizna Kosovo, uđe u NATO. I sve je to normalno. Nemam nikakve iluzije, oni bi glasali i za prijem Prištine u SE. I da vam kažem, Crna Gora nikada neće doneti rezoluciju ili bilo kakav akt o genocidu u Jasenovcu. Iako su to sami rekli. Tim predlogom su samo hteli da kupe par dana oko Srebrenice, mislili su da će se sve zaboraviti. Oni to ne smeju da urade i spreman sam javno da se izvinim ako to bude drugačije. Nažalost neće biti potrebe da se izvinjavam, unapred vam kažem – kaže on.

Ističe da je politički veteran, da zna mnoge svetske lidere, i da je njega teško prevariti, te da je njegovo iskustvo resurs ove zemlje.

– U jednom danu sam ja imao 43 razgovora. To nije baš normalno, složićete se.

– Ja sam recimo molio princa Alberta od Monaka. Mog prijatelja, smejali su se ovde kada je dolazio. Ali evo, Monako kao evropska zemlja nije glasalo. Ljudi ovde često ne poštuju rad, ali i to će se promeniti, kada ljudi vide i kada dođu neki drugi kako će to drugačije da izgleda – rekao je predsednik.

– Što se tiče Crne Gore sve najbolje im želim.

