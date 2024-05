BRAVO, MAJSTORE Šahista Ilija Serafimović šampion Srbije

Kao jedan od turnira u kalendaru Svetskog kupa za 2024. godinu, Otvoreno prvenstvo Srbije u rešavanju šahovskih problema održano je u Beogradu od 25. do 26. maja.

Osim naših najjačih rešavača na takmičenju su nastupili i takmičari iz Hrvatske i Rusije, dok je izbor problema baš kao i na poslednjem održanom prvenstvu Evrope bio poveren sudiji iz Slovenije, Marku Klasincu. O jačini turnira svedoči i podatak da je na njemu nastupilo čak 5 velemajstora.

U ovom elitnom društvu mladi pančevački internacionalni majstor u rešavanju šahovskih problema Ilija Serafimović ponovo je dokazao svetsku klasu. Sa osvojenim 81 poenom od 90 mogućih ubedljivo je trijumfovao ispred najboljeg hrvatskog velemajstora Marka Filipovića koji je sakupio 70,5 i vodećeg srpskog rešavača velemajstora Bojana Vučkovića koji je završio sa 69 poena.

Osim što je deo Svetskog kupa ovaj turnir predstavlja i zvanično Prvenstvo Srbije u rešavanju šahovskih problema, tako da je mladi Serafimović zaslužio i titulu državnog prvaka ispred velemajstora Bojana Vučkovića i velemajstora Marjana Kovačevića. Pored laskavih titula, naš 19-ogodišnji sugrađanin je zaradio još 32 poena na trenutni rejting od 2515 bodova čime se probio na 12. mesto na svetskoj rang listi i prišao na samo 3 boda do granice velemajstorskog rejtinga koji iznosi 2550 poena.

Može se reći da je ovo bila sjajna generalna proba pred najveći izazov koji ove godine čeka mladog Pančevca. U letonskom letovalištu Jurmala se od 27. jula do 3. avgusta održava 47. svetsko prvenstvo u rešavanju šahovskih problema. Za ovaj najvažniji događaj u svetu problemskog šaha do sad je prijavljeno preko 170 takmičara iz 30 zemalja, a od Ilije se očekuje da bude predvodnik reprezentacije Srbije i da kao mnogo puta do sad u naš grad i državu donese neku od medalja.

(Pančevac/K013)

