PONOSNI NA PECU Džudista Tamiša Novaković sedmi na Evropskom kupu u Portugalu

Petar Novaković iz džudo kluba „Tamiš” učestvovao je na veoma jakom Evropskom KUP-u za kadete koje se održava u Portugalu.

U konkurenciji 316 džudista iz 23 države on je u kategorji 90 plus kilogama zauzeo odlično 7. mesto, a uz malo sreće mogao je stići i do finala.

U prvom kolu Novakovič je savladao najboljeg italijanskog kadeta Moronija, da bi u drugom kolu naišao na trenutno najbolje rangiranog kadeta na svetskoj rang listi OlIveiru iz Brazila. Pobedio je Brazilac, a naš mladi džudista u repesažu je savladao domaćeg takmičara, da bi u borbi za ulazak u polufinale izgubio od odličnog Koula iz Francuske. Na kraju Petar Novaković je završio na visokom 7. mestu i na taj način je osvojio i veoma važne bodove na svetskoj rang listi.

Njegov trener Boris Bevc koji se nalazi sa njim na ovoj turneji je izjavio:

– Ponosan sam na Pecu koji je kao najmlađi takmičar u svojoj kategoriji na ovom Evropskom KUP-u dao svoj maksimum i pokazao je da može biti ravnopravan borac sa najboljim džudistima. Pogotovu je oduševio publiku, ali i stručnjake ovde u meču protiv Portugalca, gde je u epskom meču svojom upornošću i mudrim odlukama u ključnim trenucima uspeo da preokrene rezultat i da pobedi. Najvažnije je da nastavi vredno da trenira i uz ovakav trud i zalaganje verujem da će uskoro i prve medalje početi da sijaju oko njegovog vrata na najvećim takmičenjima- rekao je Bevc.

Pančevačka ekipa ostaće još tri dana u Portugalu gde će u posebnom kampu za nadarene džudiste trenirati i sticati neophodno međunarodno iskustvo,a sledećeg vikenda će nastupiti na Afričkom KUP-u u Maroku.

