Kada je idealan trenutak da prodate automobil i zbog čega

Prodati automobil po sjajnoj ceni i za kratko vreme može biti pravi izazov, naročito sada kada je izbor „polovnjaka“ na tržištu ogroman. Osim stanja vozila i njegove cene, i tajming igra vrlo važnu ulogu.

Koliko ćete lako prodati automobil ne zavisi samo od broja pređenih kilometara ili godišta, niti od opreme koju poseduje ili cene koju ste stavili u oglasu. Sve je mnogo, mnogo kompleksnije od toga: na brzinu prodaje „polovnjaka“ utiče i trenutna situacija na tržištu, odnosno potražnja. Ovaj period godine je posebno povoljan za zamenu automobila, pa ukoliko ste rešili da je vreme da se sa svojim četvorotočkašem oprostite, učinite to što pre, jer vreme je presudno!

Zašto je sada idealan trenutak da prodate automobil

Kako biste prodali automobil potrebno je da on „nađe“ svog kupca. A to će se mnogo brže desiti sada, kada je konačno krenulo lepo vreme. Zbog čega je to tako? Većina vozača ne voli da vozi u zimskim uslovima, kada su kolovozi klizavi i zaleđeni, a preglednost na putevima smanjena. Tokom ovog perioda oni će se radije opredeliti za gradski prevoz ili taksi, kako bi smanjili rizik od neprijatnosti na putu.

Međutim, kada se vreme (konačno) prolepša, svi oni koji žele da kupe automobil kreću u potragu i počinju da pretražuju sajtove specijalizovane za prodaju vozila, objasnili su stručnjaci sa portala Progresiv. Tada i prodaja raste, jer su kupci čekali mesecima ovaj trenutak. Drugi razlog jeste taj što kreće sezona godišnjih odmora, pa je mnogima automobil najpraktičnije rešenje za odlazak na put.

Kako se pripremiti za prodaju automobila

Pre nego što oglasite automobil na nekom od sajtova koji se bave prodajom, važno je da se dobro pripremite, jer će kupci sigurno tražiti da ga pogledaju pre nego što se odluče za kupovinu. O tome koje su ključne stvari na koje bi trebalo da obratite pažnju, posebno ako se u ovu avanturu upuštate prvi put, za platformu KarVertikal govorili su eksperti u toj oblasti.

Prvo i osnovno: pripremite svu dokumentaciju. Servisna knjižica i saobraćajna dozvola su osnovno što bi trebalo da imate, a ako je vozilo pod garancijom ili ima kasko osiguranje, pripremite i tu dokumentaciju. Drugo – dobro se upoznajte sa cenama sličnih modela automobila. Ako je cena koju ste naveli daleko iznad drugih, teško da ćete brzo naći kupca. Za kraj, procenite koliko ste spremni da spustite cenu – sigurno je da će kupac tražiti popust, čak iako je cena na tržišnom nivou.

(Pančevac/RT)

