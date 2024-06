LETNJA ŠKOLA PROGRAMIRANJA ZA OSNOVCE: Rok za prijavu 14. jun!

Fondacija „Petlja“, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvom prosvete po treći put organizuje Letnju školu programiranja koja će se održati u Sremskoj Mitrovici, u terminima od 6. do 14 jula i od 28. jula do 5. avgusta. Program je namenjen učenicima i učenicama koji ove školske godine završavaju peti, šesti, sedmi ili osmi razred osnovne škole. Smeštaj i ishrana na bazi punog pansiona u Domu učenike srednjih škola u Sremskoj Mitrovici su besplatni za polaznike i polaznice, dok troškove prevoza snose roditelji i staratelji. Nastava „Letnje škole programiranja“ će se odvijati u Mitrovačkoj gimnaziji. Stručni deo programa će i ove godine biti fokusiran na savladavanje važnih programerskih koncepata kroz rad u Pajtonovoj biblioteci za 2D grafiku Pajgejm. Program se svake godine dopunjuje novim primerima i drugačijim predlozima projekata, što i starim polaznicima „Letnje škole programiranja“ omogućuje novo iskustvo. Pored stručnog dela programa za polaznike i polaznice će biti organizovana predavanja stručnjaka iz IT industrije, kao i rekreativne aktivnosti poput izleta, kvizova i večeri društvenih igara. Radni jezik „Letnje škole programiranja“ je srpski.

Zainteresovani učenici i učenice treba da se prijave najkasnije do 14. juna do 17:00 časova, popunjavanjem prijavnog formulara koji mogu naći ovde. Za pristup prijavnom formularu za polaznike mlađe od 15 godina potrebno je da uz podršku roditelja ili staratelja kreiraju dečiji nalog ili se uloguju na postojeći na portalu petlja.org. Polaznicima sa navršenih 15 godina, pristup će biti omogućen uz regularan nalog na portalu. Upitnik koji će pronaći u prijavnom formularu sastoji se iz dva dela. Prvi deo svi koji se prijavljuju popunjavaju zajedno sa roditeljem ili starateljem, bez obzira na godine. Drugi deo upitnika se tiče dosadašnjeg iskustva i motivacije i neophodno je da ga učenici i učenice popune samostalno.

Nakon uspešnog popunjavanja formulara i zatvaranja prijava svi prijavljeni kandidati i kandidatkinje će dobiti mejl sa dodatnim informacijama i linkom ka testu znanja iz programiranja. Test će se raditi u tekstualnom programskom jeziku Pajton na „Petljinoj platformi“ u periodu od 15. juna u 10 časova do 17. juna u 10 časova. „Fondacija Petlja“ zadržava pravo da organizuje i drugi krug testiranja u formi u kojoj smatra da je potrebno, uključujući i mogućnost testiranja uživo, kao i da kandidata ili kandidatkinju za koje se ispostavi da su prilikom testiranja prepisivali diskvalifikuje. Broj mesta je ograničen na 100 polaznika i polaznica raspoređenih u dve smene po 50. Konačnu selekciju će obaviti komisija, a rang lista će biti formirana na osnovu rezultata testa i pokazane motivacije i zainteresovanosti za programiranje. U slučaju većeg broja prijava za isti termin, prednost pri izboru termina će imati bolje rangirani kandidati. Svi kandidati i kandidatkinje koji budu izabrani za pohađanje „Letnje škole programiranja“ biće o tome obavešteni najkasnije do 24. juna.

„Letnju školu programiranja“ organizuje „Fondacija Petlja“, u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, uz podršku Vlade Republike Srbije.

