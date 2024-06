JEDNOGLASNO USVOJENA DEKLARACIJA o zajedničkoj budućnosti SRPSKOG NARODA! Usvojena je i odluka o memorijalnom centru

Deklaracija o zaštiti nacionalnih interesa jednoglasno je danas usvojena na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Rrepublike Srpske.

– Deklaracija je jednoglasno usvojena. Doneli smo istorijsku značajnu odluku – konstatovao je premijer Vučević. Vlade Srbije i Republike Srpske usvojile odluku o hitnoj pripremi konkursa za idejno rešenja izgradnje memorijalanih centara za obelžavanje mesta stradanja u Donjoj Gradini i u Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio ;da u „Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda“ koju su danas u Beogradu usvojile vlade Srbije i Republike Srpske (RS), „nema reči o razdruživanju“ RS i Federacije Bosne i Hercegovine.

„Neću valjda vam ulazim u to, vi donosite svoje odluke, samo vas molim da milion puta razmislite koliko nam je svima potreban mir“, rekao je Vučić na zajedničkoj sednici dveju vlada priređenoj u okviru „Svesrpskog sabora“ pod nazivom „Jedan narod, jedan sabor – Srbija i Srpska“.

Naveo je da Srbija „nikada neće ostaviti Srpsku na cedilu“.

„Moja jedina molba za vas je da pokušate sve mirom i u razgovoru sa svim drugim narodima (u Bosni i Hercegovini), u skladu sa Dejtonskim sporazumom, sve probleme da rešavate“ – kazao je Vučić.

U Deklaraciji se, kako je dodao, jasno poziva na Dejtonski sporazum i rekao da taj sporazm „nismo potpisali kao slučajni prolaznik, već kao neko ko bi morao da bude garant tog sporazuma“.

„A oni će nam danas reći da nismo mi garant, kao što će nam reći – ‘A gde se to provodi asimilacija?’ o samom tekstu Deklaracije. Pa kako je onda moguće da od 340.000 Srba na Kosovu i Metohiji, danas imate da tamo jedva prenoći 80.000 Srba? Ako to nije asimilacija i ako to nije etničko čišćenje, ja ne znam šta je drugo. To je definicija etničkog čišćenja i asimilacije“, upitao je Vučić.

U Deklaraciji, po njegovim rečima, ima reči i o Kosovu, o obavezi poštovanja Rezolucije 1244 kao dela međunarodnog pravnog poretka.

„Ali smo jasno govorili i o dijalogu kao suštinskom načinu rešavanja problema između nas i Albanaca. Ne postoji drugo rešenje sem dijaloga i insistiranja na tom dijalogu, poštovanju Briselskog sporazuma, ispunjavanja obaveza o Zajednici srpskih opština i svemu drugom“, kazao je Vučić.

Dodao je da su u Deklaraciji pažljivo birane reči i da su uvaženi „određeni zahtevi Republike Srpske“.

„Prihvatili smo to zato što ne možemo mi biti ti koji će ljudima iz Republike Srpske da kažemo da bolje razumemo njihove probleme nego što oni sami razumeju svoje probleme“, rekao je on.

Rekao je da je Srbija bila izložena teškim pritiscima u vezi s prijemom Kosova u Savet Evrope, iako Priština nije sprovela ništa što je predviđeno Briselskim i Ohridskim sporazumima.

„Istovremeno, doneta je rezolucija o Srebrenici (u UN) za koju mi ne krijemo da je bila poprište ili mesto dešavanja užasnih i jezivih stvari i to na najsnažniji mogući način osuđujemo“, kazao je Vučić.

Dodao je da Srbija nikada nije dobila odgovor zbog čega je ta rezolucija doneta ako je 2015. godine već bila doneta opšta rezolucija UN o genocidu u svetu.

„Još jedno pitanje na koje niko nije pružio odgovor: Da li je ta rezolucija (UN o Srebrenici) donela pomirenje unutar BiH i da li je donela pomirenje unutar regiona? Ne, donela je radost jednima, a bes i gnev na drugoj strani“, rekao je on.

Treće i, kako je rekao, ključno pitanje je, zbog čega je doneta ta rezolucija u UN.

„Pa upravo zbog toga da bismo se mi međusobno sukobljavali, a da bi onda dolazili veliki mirotvorci iz Evrope i sveta koji će da nam drže lekcije i lupaju packe po sopstvenom nahođenju, kako misle da njima to odgovara“, procenio je Vučić.

Naveo je da Srbija mora da bude otvorena za razgovor sa svima i da u današnjoj Deklaraciji jasno govori o evropskoj perspektivi.

„Mi moramo da sarađujemo s našim partnerima na Zapadu, dopalo se to nekome ili ne“, dodao je predsednik Srbije.

Naveo je da je „on bio kriv“ što u prethodne tri godine nisu izgrađeni Muzeji žrtava Jasenovca u Beogradu i Donjoj Gradini, navodeći da će on to ubuduće nadgledati.

Ti muzeji biće uz reku Savu „jer Sava nam je leševe iz Jasenovca donosila do Beograda, tako da ćemo naći pogodno mesto da ceo svet može i u Beogradu da vidi, i u Donjoj Gradini, kakvo je stradanje srpskog naroda bilo“, kazao je Vučić.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je na zajedničkoj sednici vlada Republike Srpske i Srbije priređenoj u Beogradu u okviru ;“Svesrpskog sabora“ pod nazivom „Jedan narod, jedan sabor – Srbija i Srpska“ ;da je današnja deklaracija dveju vlada „istorijski i suštinski nacionalni dokument koji rehabilituje srpske nacionalne interese“.

„Srpski nacionalni i državni interes nemaju alternativu“, rekao je Dodik.

Naveo je da se deklaracijom obuhvataju svi važni aspekti odnosa RS i Srbije, dodavši da Dodik neće odustati od toga da se 15. februar, Dan državnosti Srbije, obeležava i kao Dan Republike Srpske, a da 9. januar kao Dan nastanka RS.

Dodik je dalje rekao da u RS smatraju da BiH ne može da nastavi sa kršenjem Dejtonskog sporazuma, koji su, kako je naveo, opštih i nesagledivih razmera.

„Bolje je da živimo kao dobre komšije, nego da budemo trajno posvađani ukućani, i da nam to postane način života. Srpski narod trajno želi mir“, kazao je on.

Dodik je istakao da „Svesrpski sabor treba da bude pozdravljen i od komšija“ jer „Srbi poštuju svakoga, svačiji identitet“.

„Srbija se vraća na pozicije da brani Dejtonski sporazum, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću vratila se i obeležavanju zajedničkih datuma iz istorije“, naveo je on.

Dodik je kazao da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) „očuvala identitet gotovo u nemogućim okolnostima“.

„Ostanimo privrženi tome da se sastajemo svake dve godine. Razumite da nam je veoma teško ostati u BiH sa onima koji nam nameću etiketu genocidnosti“, istakao je Dodik.

U Beogradu se danas održava Svesrpski sabor, kojem prisustvuju najviši zvaničnici Srbije i RS, kao i predstavnici Srba iz regiona.

(Pančevac/Beta)

