ED PANČEVO: Bez struje sutra potrošači u Pančevu, Kovinu, Čenti i Beloj Crkvi

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 11. juna, bez struje će biti potrošači u Kovinu, Čenti, Beloj Crkvi i Pančevu.

Pančevo:

08:30 – 10:00 – Ulica Krajiška,Semberijska i deo Bosanske.

Kovin:

08:00 – 13:00 – Dejana Branka od početka do Vatrogasne, Cara Lazara od početka doTrga Žarka Zrenjaninia, Dunavska cela ulica, Krečanska od V. Karadžića do broja 19, Trg Ž.Zrenjanina od C. Lazara ka Proleterskoj, Banatska cela ulica, S.Miletića cela ulica, Vašarska Cela Ulica, Kovinska cela ulica.

Čenta:

09:00 – 13:30 –Ulica Zrenjaninski put od Nušićeve do Nikole Tesle.

Bela Crkva:

08:00 – 15:00 –Kajtasovo, Grebenac, Jagodić.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 10. jun