POŠTOVANI AMERIČKI PARTNERI, GDE TO PIŠE? Predsednik Vučić uputio BRUTALNU PORUKU američkoj ambasadi u BiH

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram i poslao brutalnu poruku američkoj ambasadi u BiH, posle saopštenja Ambasade SAD u Sarajevu da su zaključci Svesrpskog sabora „napad na Dejtonski sporazum“.

Kako je rekao na početku bila mu je interesantna kritika američke ambasade.

– Baš mi je bila interesantna kritika naših partnera iz Američke ambasade u Sarajevu po pitanju Srpskog sabora održanog u subotu, veoma uspešnog. Čini mi se i dobro organizovanog i na radost našeg naroda. Međutim, rekao sam da ću postaviti neka pitanja. Vi ste čuli, već mnogo puta svi, i u Srbiji, i u BiH, i u celom regionu, jednu sintagmu koja glasi DUH DEJTONSKOG SPORAZUMA. Ako mi kao zemlja koja je potpisala Dejtonski sporazum, nismo garant provođenja, jer kažu da to ne piše nigde, već smo samo potpisnik i ako bi DUH tog potpisa upravo to značio, ja ne bih da se bavim ni duhovima, i reći ću vam najkonkretnije pitanje za one koji su rekli da smo mi pogazili Dejtonski sporazum, za naše partnere iz Američke ambasade u BiH

– Naime, Dejtonskim mirovnim sporazumom regulisane su nadležnosti centralnih vlasti i entiteta. Moje prvo pitanje za njih je kako, gde i od kada negde piše da imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima. Naime, članom 3 tačka 3 Ustava BiH, aneks četvrti Dejtonskog sporazuma, predviđeno je da sve državne funkcije ovlašćenja koja nisu izričito dodeljene institucijama BiH pripadaju entitetima. A članom 3 tačka 1 navedene su nadležnosti institucija BiH, spoljna politika, spoljnotrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, finansiranje ustanova međunarodnih obaveza BiH, politika useljavanja, izbeglica, sprovođenje krivičnih zakona, odnosi sa Interpolom, međunarodna komunikacija, saobraćaj između entiteta i kontrola vazdušnog saobraćaja. Kao što se vidi, nigde se ne pominju ni javna imovina, ni javna svojina – poručio je Vučić i dodao:

– Te vas molim, dragi partneri iz Američke ambasade, da mi konkretno odgovorite kako ste došli do zaključka i na osnovu čega i kog akta da je imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima, kao što jasno piše u Dejtonskom sporazumu, a zbog čega ste između ostalog učestvovali u izazivanju krize na prostoru BiH. Istovremeno, očekujem da mi odgovorite, kao što ste već u nekoliko navrata rekli, da to ima veze sa sporazumom u pitanju sukcesije iz 2001. koji je stupio na snagu 2004. Odmah ću vam reći, nemojte to da odgovarate, jer bi bilo mnogo glupu. Sukcesijom se regulišu prava i obaveze država članica nastalih na prostoru BiH, a ne kako će javna svojina ili javna imovina biti raspoređena unutar jedne od država članica nastale raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tako da molim vas da mi na ovo jedno prosto pitanje, a tako mnogo važno, jer godinu i po dana gubimo po pitanju svi u regionu imovine na koje vi insistirate, i mnogo sam srećan što ste prihvatili ovu argumentovanu, civilizovanu i bez ikakvih uvreda, dobru raspravu i uveren sam da ćete mi pružiti odgovor. Dakle, gde to piše? To je moje pitanje i radujem se vašem odgovoru – istakao je Vučić.