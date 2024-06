Vladimir Orlić novi direktor BIA

Savet za nacionalnu bezbednost je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dao saglasnost za imenovanje Vladimira Orlića za direktora Bezbednosno-informativne agencije.

Na sednici je razmatrana i aktuelna bezbednosna situacija u regionu sa posebnim osvrtom na stanje u Srbiji, saopštila je pres služba predsednika.

Kako se navodi, saglasnost za imenovanje Orlića je data u skladu sa Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti. Prema tom zakonu, Savet za nacionalnu bezbednost daje mišljenje Vladi Srbije o predlogu za postavljenje i razrešenje direktora službi bezbednosti.

Orlić je završio Osnovnu školu „Jovan Popović“ u Obrenovcu (1998), Matematičku gimnaziju u Beogradu (2002), diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Odsek za elektroniku, telekomunikacije i automatiku, Smer za telekomunikacije (2007), gde je stekao i zvanje doktora nauka elektrotehnike i računarstva – na Odseku za telekomunikacije i informacione tehnologije (2011).

Obavljao je dužnost zamenika predsednika poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini od 2016. do 2020. godine, potpredsednika Narodne skupštine od 2020. do 2022. godine, kao i predsednika Skupštine Srbije 2022. do 2024. godine. Član je SNS od 2008. godine, a od od 2021. je potpredsednik Glavnog odbora stranke. Na mestu vršioca dužnosti direktora BIA od 7. decembra 2023. godine nalazi se Tomislav Radovanović pošto je prethodni direktor te agencije Aleksandar Vulin podneo ostavku.

(Pančevac)

