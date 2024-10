IN MEMORIAM: Zoran Spremo, nekadašnji direktor Novinske ustanove „Pančevac” i novinar našeg lista

Napustio nas je još jedan iz plejade pančevačkih novinarskih velikana. Krajem prošle nedelje, iznenada, u 73. godini života, preminuo je Zoran Spremo, nekadašnji direktor Novinske ustanove „Pančevac” i novinar našeg lista, koji je u sebi skladno povezao drčnost hercegovačkih korena sa banatskom uglađenošću.

Posle završenog Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu (smer Međunarodni odnosi), Zoran je radnu karijeru započeo u svojstvu stručnog saradnika u Sekretarijatu za skupštinske poslove Skupštine opštine Pančevo, gde je

učestvovao u pripremi analiza i izveštaja za razmatranje u opštinskom parlamentu. Kao vrsni poznavalac političkog sistema, nakon nekoliko godina, postavljen je za predavača u Političkoj školi Marksističkog centra u Pančevu.

U novinarstvo je ušao kao direktor NIRO „Pančevac”, u vreme kada je ova kuća pripremala i emitovala program Radio Pančeva i istovremeno izdavala list „Pančevac”. Bilo je to uoči i za vreme burnih dešavanja u našoj zemlji, u godinama kada je novinarima bilo teško da se objektivno bave svojom profesijom.

Zoran Spremo sahranjen je u subotu, 19. oktobra, na groblju Kotež u Pančevu.

Zorana Sprema poznajem od 1979. godine kao eruditu, čoveka širokog obrazovanja i interesovanja i posebno kao osobu koja čvrsto drži do svojih uverenja i kritičkih stavova. Čovek takvih ljudskih osobina nije mogao da se miri sa nasrtajima na slobodu medija, pa je to platio smenjivanjem sa mesta direktora i otkazom

iz radnog odnosa. Desilo mu se to još jednom tokom novinarske karijere, ali je oba puta, nakon sudskog radnog spora, uspeo da dokaže da je neosnovano smenjen, pa je vraćan na posao.

Vreme van radnog odnosa proveo je radeći u „Novom Pančevcu” vlasnika Đorđa Zojkića, uživajući pritom i svesrdnu porodičnu podršku. Pokušavali su da mu nakaleme i krivičnu odgovornost zbog finansijskih prekršaja, pa je protiv njega vođeno nekoliko dugotrajnih krivičnih postupaka. Naravno, ispostavilo se da je

Zoranovo poslovanje bilo čisto i sve krivične prijave protiv njega su odbačene.

Poslednjih desetak godina pre penzionisanja Zoran je proveo radeći kao novinar-urednik političke rubrike u našem listu. I naravno, dosledan sebi, do kraja se izborio za svoju novinarsku slobodu, sledeći svoja uverenja i kritičke stavove. Njegovi najmiliji, supruga Milena i sin Milan, imaju razloga da za njim tuguju, a možda još više da budu ponosni što je on, kao čovek i novinar, do kraja ostao čist, neukaljanog imena.

(Momir Paunović)