DO KRAJA JUNA: Prijave za javne radove i stručnu praksu

Pored samozapošljavanja, to jest para za pokretanje biznisa, Grad Pančevo i Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine daju novac i za javne radove i sticanje iskustva na stručnoj praksi. S jedne strane poslodavci tako imaju mogućnost da za „državne pare” nekog zaposle, a s druge strane i oni koji bi da dođu do nekog posla posle dugog čekanja ili da steknu prvi radni staž mogu da računaju na izvesnu zaradu u jednom periodu.

Za „teže zapošljive”

Kao što mu i ime kaže, „Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2024. godini” namenjen je onima koji dugo sede na birou za zapošljavanje ili spadaju u grupe stanovništva koje po pravilu teže dolaze do posla. Na konkurs se prijavljuju i poslodavci i potencijalni radnici, a zahtev se lično ili putem pošte do 30. juna podnosi Nacionalnoj službi za zapošljavanje na obrascima koji se nalaze i na sajtu Grada i na sajtu Nacionalne službe.

Prioritet imaju oni koji na posao čekaju više od osamnaest meseci, nezaposleni koji nisu završili srednju školu, kao i žene, osobe sa invaliditetom, Romi, primaoci socijalne pomoći i mladi do trideset godina života. Pored toga, dodatne bodove će dobiti i oni koji se prvi put prijavljuju za javne radove. Za poslodavce važi da javne radove mogu da sprovode samo za određene oblasti – u okviru socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. A konkurisati mogu i organi uprave, javna preduzeća, kao i privatnici i udruženja.

Plata „javnog radnika” do 35.000 dinara

Zarada po ugovoru za privremene i povremene poslove koje poslodavci koji budu izabrani treba da potpišu sa takođe izabranim nezaposlenima za javne radove može da bude najviše do 35.000 dinara za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou. Porezi se moraju platiti, pa i oni ulaze u naknadu koju država i grad obezbeđuju za ovaj vid zapošljavanja. „Javni radnik” pritom može da računa i na troškove dolaska na rad i odlaska sa rada. Najduže se može raditi četiri, a najkraće dva meseca. Ukoliko radnik prođe i obuku po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove ili u okviru usluga socijalne zaštite, može da računa i da će dobiti sertifikat.

Zaključak o odobravanju sredstava donosi gradonačelnik na osnovu mišljenja Saveta za zapošljavanje Grada Pančeva i odluke Nacionalne službe za zapošljavanje u roku od 45 dana od dana isteka javnog poziva, a još 45 dana je dato da se potpišu ugovori sa zaposlenim.

Za stručno osposobljavanje

Do kraja juna traje i „Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2024. godini”. U ovom slučaju Grad i Nacionalna služba za zapošljavanje finansiraju stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stekao odgovarajuće obrazovanje – radi obavljanja pripravničkog staža ili sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Za „praksistu” to ne znači zapošljavanje. Naravno, nemoguće je drugi put se „stručno osposobljavati” za isto obrazovanje, ali je moguće dovršiti usavršavanje ako ranija stručna praksa nije sprovedena do kraja. U pozivu piše da će prednost imati takođe žene, osobe sa invaliditetom, Romi i mladi do trideset godina života.

Stručna praksa će biti finansirana i u javnom i u privatnom sektoru, a od poslodavca se traži da ima i kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje. Takođe ne može za stručnu praksu angažovati nekoga ko je kod njega bio zaposlen u prethodnih šest meseci. Poslodavac koji ima do pet zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jedno nezaposleno lice, onaj koji ima od šest do četrnaest zaposlenih dva nezaposlena, dok je broj angažovanih na radnoj praksi za one poslodavce koji imaju petnaest i više zaposlenih ograničen na 20 odsto od ukupnog broja zaposlenih.

Zahtev za učešće u programu podnose poslodavci, kao i kandidati za praksu, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, takođe na propisanom obrascu, kao i u slučaju javnih radova.

Za praksu od 30.000 do 40.000 dinara

Na stručnoj praksi se može provesti do dvanaest meseci ako zaposleni ima bar šesti stepen stručne spreme i najmanje 240 ESPB (evropski sistem prenosa bodova). Devet meseci prakse se finansira za one koji imaju šesti stepen, to jest 180 ESPB, a šest meseci za one s trećim i četvrtim stepenom obrazovanja.

Pošto u pitanju nije zarada jer se ne zasniva radni odnos tokom stručne prakse, naknada se u ovom slučaj zove „novčana pomoć i troškovi prevoza”. Za one koji imaju treći ili četvrti stepen stručne spreme ona iznosi 30.000, za one sa šestim stepenom 35.000, dok oni koji imaju šesti ili viši stepen, ali i 240 ESPB, mogu da računaju na 40.000 dinara mesečno. I u ovom slučaju odluka se donosi 45 dana nakon okončanja javnog poziva, to jest do sredine avgusta.

Podaci o tome šta je potrebno od dokumentacije i druge detaljnije informacije o oba konkursa mogu se dobiti i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (Ulica vojvode Radomira Putnika 20), kao i u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj u Gradskoj upravi (treći sprat, kancelarija 303).

(Pančevac/N. S.)

