HITNA POMOĆ: Tri saobraćajna udesa u poslednja 24 sata, povređene četiri osobe

U protekla 24 sata došlo je do 3 saobraćajna udesa u našem gradu i to na Bavaništanskom putu, u kom su dve osobe povređene, nakon zbrinjavanja, transportovane su do hirurga i ortopeda. Na raskrsnici ulica Svetog Save i Matije Gupca povređen je motociklista, a nakon zbrinjavanja transportovan je do hirurga i ortopeda. Na uglu Dimitrija Tucovića i Svetozara Miletića povređen je biciklista, koji je odbio transport do bolnice.

U danu za nama u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 38, od čega 14 dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova razlišite etiologije, a deca zbog povišene temperature, prehlade i stomačnih tegoba.

Kućnih poseta je bilo 22, uglavnom hronični bolesnici, dok je transporata u gradu bilo 23, van grada 19, u pratnji lekara 2.

Osam intervencija je bilo na javnom mestu:

Na Buvljaku jedna osoba pala,zbog povrede noge nakon zbrinjavanja prevezena

do ortopeda

do ortopeda U školi Vasa Živković jednom detetu je pozlilo,prevezeno do dečijeg odeljenja

U vrtiću Bajka, povreda ruke, transport do ortopeda

Kod Burjana na zelenoj pijaci jedna osoba je pala i zbog povrede glave nakon

pregleda prevezena do hirurga

pregleda prevezena do hirurga Kod gradske pekare alkoholisano lice prevezeno do kuće

U ribolovačkom udruženju jedna osoba je imala epileptični napad, prevezena do neurologa

Kod Nove pošte jednoj osobi je pozlilo, nakon pregleda prevezena do internista

Na ulici u Veljka Petrovića alkoholisanom osoba prevezena do bolnice

(Pančevac)

