TREĆA PANČEVAČKA REGATA biće održana u subotu, 22. juna, sa oko 200 učesnika

Treća Pančevačka regata biće održana u subotu, 22. juna, u organizaciji Sportskog kluba „Sportiko“ i Sportskog saveza Pančeva.

Poziv na ovaj skup odnose se na sve one koji upravljaju rekreativnim kajacima i indijanskim kanuima.

Prema rečima organizatora, očekuje se oko 140 čamaca iz grada i regiona sa oko 200 učesnika.

Start regate je zakazan za 11.30 na keju ispred „Tamiš kapije“, a učesnici će voziti uzvodno Tamišem osam kilometara i nazad, nakon čega će za njih biti organizovano druženje.

Svi zainteresovani mogu da dođu oko 11 sati na kej i vide sve učesnike ove regate.

– Ovom prilikom, obaveštavamo naše sugrađane da će u subotu 22. juna biti zatvoren spust za čamce kod Crvenog magacina zbor održavanja regate od 8 do 14 sati, a da će rečni saobraćaj biti zaustavljen od Brodoremonta do mosta u periodu starta regate od 11 do 12 sati – navode organizatori.

(Pančevac/J. Filipović)

ODRŽANA DRUGA PANČEVAČKA REGATA: Oko 200 učesnika plovilo Tamišem FOTO i VIDEO

PANČEVAČKA REGATA OKUPILA 200 REKREATIVACA: Pogledajte fotografije i snimke dronom