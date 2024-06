PUT OD 2.500 KM: Biciklom porodično od Kovačice do Geteborga

Petočlana porodica Sandić iz Kovačice je, pre dve godine, ostvarila pravi podvig, kada je biciklima putovala mesec dana do prijatelja u Švajcarskoj. Ćerke su tada imale samo 4, 8 i 10 godina. Ceneći to iskustvo, sada se spremaju da ceo raspust provedu na putu do Geteborga u Švedskoj.

Dragan i Biljana Sandić iz Kovačice vaspitavaju ćerke Teodoru, Sofiju i Iskru da cene porodičnu bliskost, zajedničko vreme na putu i neprocenjivo iskustvo koje tu stiču.

Put koji ih čeka dugačak je dve i po hiljade kilometara.

Proći će kroz osam zemalja i biće teških momenata, napora, ali deca uče da bez truda nema rezultata. Devojčice se raduju predstojećoj avanturi.

“Želim da upoznam nove prijatelje i da vidim nove gradove i države”, kaže Sofija Sandić.

“Napravila sam plan da obiđem neka zanimljiva mesta u Mađarskoj, Nemačkoj i Švedskoj. Na primer Hari Poter kafić u Budimpešti”, navodi Teodora Sandić.

“Dopada mi se jer ću videti nove gradove i sela i biću sa porodicom”, kaže Iskra Sandić.

Sandići nemaju neku posebnu pripremu i opremu. Voze obične bicikle, spavaće u šatorima ili kod domaćina koji im ukažu gostoprimstvo i svaku drugu pomoć.

“Nama se ljudi, od kako smo najavili da ćemo pokrenuti to putovanje, redovno javljaju. Javljaju nam se ljudi da prespavamo kod njih, da nas dočekaju negde na putu, da se voze sa nama, tako da verujem da ćemo imati pomoć”, kaže Biljana Sandić.

Dragan i Biljana su izviđači od malih nogu, pa se dobro snalaze u prirodi. Plan im je da dnevno prelaze oko 50 kilometara i da pre svega uživaju.

“Naša porodica želi da bude na okupu u prirodi, jer ipak, kad smo u prirodi, svi smo okrenuti jedni drugima, tad smo svi isti. A samim tim želimo da proširimo tu priču i na druge porodice, da ih osnažimo i ohrabrimo”, kaže Dragan Sandić.

Nakon dvomesečnog puta na biciklima, zadnjeg dana avgusta treba da stignu u Geteborg, gde ih je na veliki gradski festival pozvala jedna švedska organizacija, koja se bavi očuvanjem kulturnog nasleđa balkanskih naroda.

