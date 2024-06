Birmančević pred Dansku: Velika čast igrati za nacionalni tim – bitno je da pobedimo

Velika je čast igrati za nacionalni tim na ovom velikom takmičenju. Bitno je da pobedimo i da prođemo grupu, izjavio je danas u Augsburgu fudbalski reprezentativac Srbije Veljko Birmančević uoči meča sa Danskom u poslednjem, trećem kolu grupe C na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Utakmica između Srbije i Danske biće odigrana u utorak od 21 sat u Minhenu. Srbiji je za siguran plasman u osminu finala EP neophodna pobeda protiv Danske.

„Kada sam došao prvi dan, zahvalio sam se selektoru što sam pozvan na EP. Ja sam spreman, igrao pet, deset ili 90 minuta, to je najmanje bitno. Spreman sam za sve opcije, šta god selektor odluči“, rekao je Birmančević na konferenciji za medije u Augsburgu.

On je istakao da je na EP došao da se bori za Srbiju.

„Nije bitno gde igraš, svi znaju da sam ofanzivan i da igram iza špiceva, ako igram na ving beku, to sam već odigrao, razumem kretnje, mislim da mi neće biti teško. Svaki igrač ima poziciju gde se oseća bolje, ali kako god bude spreman sam“, dodao je srpski fudbaler.

Birmančević je podsetio da je jedan deo igračke karijere proveo u Švedskoj.

„Znam kako razmišljaju Skandinavci, igraju odličan fudbal, taktički su dobro postavljeni, u svakom momentu znaju šta rade, ali nama nema opcija za komfor, došli smo do zida, nema nazad i može samo napred. Ako hoćeš napred, moraš da pobediš, kako će to biti, koji deo taktički, to ne mogu da otkrivam, ali gledajući igrače i mene, svi su spremni da daju sto odsto. Mnogo smo naučili iz ove dve utakmice, spremni smo da damo sve za Srbiju i za navijače koji su došli da nas podrže“, istakao je Birmančević.

U drugom meču trećeg kola grupe C sastaće se Engleska i Slovenija. Ovaj duel je na programu u utorak od 21 sat u Kelnu.

Prvo mesto na tabeli grupe C drži Engleska sa četiri boda, dok Danska i Slovenija imaju po dva. Srbija je na poslednjem mestu sa jednim bodom.

(Pančevac)

