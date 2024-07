Veštačka inteligencija na udaru najvećih muzičkih kuća: Tužbe zbog autorskih prava

Najveće svetske muzičke izdavačke kuće tužile su dve kompanije koje se bave veštačkom inteligencijom (AI) zbog navodnog kršenja autorskih prava.

Kompanije Sony, Universal Music Group i Warner Records kažu da su firme Suno i Udio prekršile autorska prava u „skoro nezamislivim razmerama“, prenosi BBC.

Oni tvrde da softver ovih kompanija „krade“ muziku da bi potom napravio sličnu verziju i traže nadoknadu od 150.000 dolara po delu.

Suno i Udio, prenosi BBC, nisu odgovorili na ove optužbe.

Tužbe, koje je početkom ove sedmice, objavilo Američko udruženje diskografskih kuća (RIAA), deo su talasa tužbi autora, novinskih organizacija ali i drugih grupa koje osporavaju prava kompanijama koje se bave veštačkom inteligencijom da koriste svoj rad, koji nije nije autentičan.

Suno, sa sedištem u Masačusetsu, objavio je svoj prvi proizvod prošle godine i tvrdi da je više od 10 miliona ljudi koristilo njihov alat za pravljenje muzike.

Kompanija, koja ima partnerstvo sa Majkrosoftom, naplaćuje mesečnu naknadu za svoju uslugu i nedavno je objavila da je prikupila 125 miliona dolara od investitora.

Udio, sa sedištem u Njujorku, poznat kao Uncharted Labs, podržavaju visokoprofilni investitori rizičnog kapitala, prenosi britanski javni servis, a svoju aplikaciju objavio je javnosti u aprilu. Njihov alat, koji se koristio za kreiranje „BBL Drizzy“ – svojevrsne muzičke parodije na temu svađe između muzičara – Kendrika Lamara i Drejka postigao je ogromnu popularnost.

AI firme su ranije tvrdile da je to što oni koriste određene materijale legitimno, prema pravilu poštene upotrebe, koja dozvoljava korišćenje dela zaštićenih autorskim pravima bez licence pod određenim uslovima.

Ali u žalbama koje su podnete federalnim sudovima u Masačusetsu i Njujorku, izdavačke kuće kažu da kompanije sa veštačkom inteligencijom jednostavno zarađuju od kopiranja pesama.

„Ovde je upotreba daleko od transformativne“, navodi se u žalbama.

Osim toga, ističe se kako Suno i Udio proizvode dela poput pesme „Prancing Queen“ koju bi čak i odani fanovi grupe ABBA teško uspeli da razlikuju od originalnog snimka.

Pesme koje se navode u tužbi Udija uključuju i All I Want for Christmass is You Maraje Keri i My Girl od The Temptations.

„Motiv je drsko komercijalan i preti da istisne istinsku ljudsku umetnost“, navele su izdavačke kuće u tužbi, piše BBC.

Rekli su da ne postoji ništa u vezi sa veštačkom inteligencijom što bi opravdalo kompanije da „igraju po pravilima“ i upozorili da „krađa snimaka na veliko“ ugrožava „ceo muzički ekosistem“.

Tužbe su usledile samo nekoliko meseci nakon što je gotovo 200 umetnika, uključujući Bili Ajliš i Niki Minaž, potpisalo pismo u kojem pozivaju na zaustavljanje „grabežljive“ upotrebe veštačke inteligencije u muzičkoj industriji.

OVI SRBI, TAKO SU JAKI, TAKO OTPORNI! Ja sam Srbin! Jutjuber nas obožava, govori svima da dođu u Srbiju

(Pančevac/Novaekonomija)

BONUS VIDEO