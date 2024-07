GLOGONJ: Žensko Dobrovoljno vatrogasno društvo na olimpijadi 21. jula u Italiji

Da volja, trud i posvećenost u zbiru daju uspeh, pokazale su članice ženske ekipe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Glogonj“. One su uspele da izbore plasman na vatrogasnu Olimpijadu, koja će se održati 21. jula u Italiji.

Žensko Dobrovoljno vatrogasno društvo „Glogonj“ ove godine biće u prilici da ubere plodove truda i rada koje su izborili na prošlogodišnjem državnom prvenstvu koje je održano u Novom Sadu, kada je ova ekipa ubedljivo osvojila prvo mesto, te je na taj način izborila plasman na vatrogasnu Olimpijadu u Italiji.

Nikolina Dodić, trener ženske ekipe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Glogonj“, kaže da je veoma ponosna na sve članice ovog društva, koje iz dana u dan daju svoj maksimum.

– Ja bih rekla da je njihova složnost jako bitna, one su sve jako dobre, možda ne privatno, ali kada dođu ovde na teren sve funkcionišu kao jedna, što je neophodno kako bi jedan tim ostvario uspeh.

– Pripreme traju baš dugo, iako one vežbe znaju, sad gledamo da se sve to ubrza koliko je moguće, da poboljšamo prolazno vreme, da održavamo kondiciju, i da nalazimo sitnice koje se još mogu ispraviti, rekla je Nikolina Dodić.

Petra Markov ima samo 15 godina, a član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Glogonj“ još od 2016. godine. Ona je ovom prilikom rekla da cela ekipa naporno trenira, da se uveliko pripremaju za Olimpijadu, sa koje očekuje da će doneti dobre rezultate.

– Očekivali smo da ćemo biti prve na državnom prvenstvu, jer smo stvarno naporno trenirali. Što se tiče Olimpijade, pripremamo se uveliko, sve je super. Očekujem dobre rezultate, makar da budemo u top 10, iako će na takmičenju biti preko 40 ekipa, rekla je Petra Markov.

Drugi trener ženske ekipe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Glogonj“ Anita Kirka, naglašava da je uspeh zagarantovan isključivo ako se radi u kontinuitetu.

– Ključ uspeha je definitivno kontinuiran rad. One su deo ekipe već godinama, prvo su iz podmladka prešli u juniorsku ekipu, i zaista, samo kontinuitet i zainteresovanost mogu sa sobom povući odlične rezultate, rekla je Anita Kirka.

Na kraju su se sve složile da je u svemu ovome najvažnije drugarstvo i da će biti ponosne kakav god uspeh da ostvare. One imaju jedna drugu, one s uprijatelji, a to je, kako same kažu, najveća titula koju neko može da ponese.

(Pančevac/RTV Pančevo)

