BOŽIĆ: Svi su uspešno okončali osnovno obrazovanje!

Tatjana Božić, član Gradskog veća Grada Pančeva zadužena za obrazovanje obavestila je javnost da je završni ispit protekao u najboljem redu, da su svi učenici, koji su prijavljeni, izašli na testiranje i da su uspešno okončali osnovno obrazovanje.

„U ovoj školskoj godini, završnom ispitu pristupilo je 1.123 učenika, a aplicirano je na 1.537 praznih mesta. Ovom broju učenika treba dodati učenike koji su već ranije upisali srednju Muzičku školu „Jovan Bandur“ i Baletsku školu „Dimitrije Parlić“, kao i 17 učenika koje je upisalo Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić““, rekla je Božić.

Svi učenici koji su polagali završni ispit su bodovani i pristupili su biranju želja obrazovnog profila. U Gradu Pančevu, u deset srednjih škola, postoji 52 obrazovna profila, što za učenike znači da imaju više izbora i da mogu da odaberu onaj obrazovni profil, koji njima odgovara.

Svako je mogao da pronađe smer koji želi. Većina učenika je upisala školu koju su naveli kao prvu ili drugu želju. Mali procenat đaka je upisao školu koja su naveli tek na treću mestu. Od 1.123 učenika, 12 đaka je ostalo neupisano u prvom krugu, ali to, naravno, ne treba da nas brine, zato što je ostalo dovoljan broj mesta za svu decu. Ja se nadam da će se oni u drugom krugu biti upisani, a danas je poslednji dan za apliciranje za drugi upisni rok“, rekla je Božić, prenosi epančevo.

Pri odabiru smerova, direktori škola uvek konsultuju privredu i mogućnosti koje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pruža. Takođe, osluškuju i sarađuju sa Gradom Pančevom i Regionalnom privrednom komorom Grada Pančeva.

„Indirektno, učestvujemo pri otvaranju nekih novih smerova za kojima se ukazala potreba na tržištu. Na primer, ove godine je u Tehničkoj školi „23. maj“ otvoren smer pedikir-manikir, u trajanju od tri godine, a u Poljoprivrednoj školi „Josif Pančić“, smer poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija. Na ovom obrazovnom profilu još uvek ima slobodnih mesta, a zanimanje predstavlja zanimanje budućnosti, jer je Južni Banat poljoprivredni kraj, a digitalne tehnologije predstavljaju budućnost. Trudimo se da pomognemo školama pri otvaranju novih smerova i unapredimo uslove za održavanje kako nastave, tako i prakse. Primera radi, Grad Pančevo je opremio Tehničku školu „23. maj“ za novi smer pedikir-manikir. Trudimo se da troškove planiramo sve unapred za narednu godinu, ali ono što iskrsne, rešavamo u hodu. Pored svih tih isplaniranih tekućih održavanja, praksa nam je, da učestvujemo u važnim situacijama, poput otvaranja novih smerova i na zahtev pružimo podršku školama“, rekla je Božić.

Ona je navela da je važna informacija, u ovom momentu, da u drugom krugu ima 66 slobodnih mesta za četvorogodišnje smerove i 55 na trogodišnjim smerovima.

„U Pančevu imamo 12 neupisanih učenika, ali i u drugim opštinama Južnog Banata ima, takođe, određen broj neupisanih učenika, a svi oni apliciraju ka našim školama. Mesta ima još u Mašinskoj školi Pančevo, Poljoprivrednoj školi „Josif Pančić“, Tehničkoj školi 23. maj“ i u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“, na smerovima koje traju tri godine.

Osluškujemo smo šta bi deca želela, koji su to smerovi koji omogućavaju učenicima da se po završetku škole samozaposle, odnosno postanu preduzetnici. Cilj nam je da u skladu i sa dualnim obrazovanjem, otvaramo smerove kako bi deca, kad završe srednju školu, imala mogućnost i da studiraju ono što žele, ali i da se zaposle. Deca razmišljaju, možda i bolje nego, mi, odrasli i treba da se trudimo da što više osluškujemo šta oni misle, šta je to što oni žele i da se na taj način i mi prilagodimo“, rekla je Božić.

Božić ističe da su smerovi, koji postoje u pančevačkim školama, perspektivni, jednim delom su i tradicionalni.

„Zato se trudimo da idemo u korak s vremenom, što u sferi obrazovanja nije jednostavno i lako. Kada je potrebno da promenite nešto, to je jedan dug proces, mora da prođe nekoliko eksperimentalnih godina da bi mogli da odredimo da li je to uspešno ili nije. Pretprošle godine je otvoren IT smer u našoj Gimnaziji „Uroš Predić“, a mi ćemo imamo potvrdu da je određeni obrazovni profil uspešan tek kada deca završe četvrtu godinu i uočimo kako će oni dalje napredovati u svojoj karijeri. Upravo zbog toga i kažemo da je to dugotrajan proces u obrazovanju. Ovim putem pozivamo i roditelje na saradnju, da i oni daju svoje predloge, šta je to što naša deca žele i što zajednički možemo da uradimo u cilju unapređenja obrazovanja na obostrano zadovoljstvo“, rekla je Tatjana Božić.

(Pančevac/epančevo)

Milojkova od Brisela do Moskve viša sila zaustavila u Finskoj!