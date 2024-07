Vladimir Lučić: Telekom će u decembru isplatiti 6,7 milijardi dividendi

Telekom Srbija će biti nosilac razvoja u toj oblasti u narednom periodu, izjavio je gostujući u emisiji Lice nacije direktor najuspešnije srpske kompanije Vladimir Lučić. Prema poslednjim podacima u Srbiji imamo 1,3 miliona korisnika što je 53,9 odsto, rekao je Lučić.

Gostujući u emisiji Lice nacije generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić naveo je da je na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Telekoma odlučeno je da će u decembru biti isplaćeno 6,7 milijardi dividendi. Lučić je istakako da je kompanija u svojoj istoriji isplatila preko 1,1 milijardi dividendi, a uz porez i doprinose skoro 4 milijarde.

– U istoriji Telekoma nismo imali veći prihod, profit i broj korisnika. Prvi put smo prešli prihod od 2 milijarde iako kada smo krenuli 2018. godine imali smo prihod oko 1 milijardu, a naš cilj je da za 5 godina povećamo prihod na 3 milijarde, i realne su osnove da mi to i uradimo – rekao je Lučić.

Iz godine u godinu nastavljamo sa pozitivnim poslovanjem, po broju novih korisnika, ostvarenim prihodina i profitu istakao je Vladimir Lučić direktor Telekom Srbije. Prema njegovim rečima Telekom će biti nosilac razvoja u regionu.

– Tu smo mi prepoznati od Zapadne Evrope, institucija i finansijskih i telekomunikacionih i naravno Amerike, tako da ćemo ove godine mi biti prvi operater u Evropi sigurno, a možda i u svetu koji će imati direktna finansiranja od Američke izvozne banke u podršci razvoju 5G mreže. Definitivno svi oni smatraju da će u sledećih 15 do 20 godina potpuno jasno biti da je Telekom Srbija ovde glavni telekomunikacioni igrač u ovom regionu i da će Telekom Srbija biti nosilac razvoja i da njemu treba pomoći da se razvije – istakao je Vladimir Lučić.

Naša kompanija je izuzetno likvidna i uspostavili smo saradnju sa vodećim svetskim bankama koje nas podržavaju i veruju u naše ciljeve, kaže Lučić.Govoreći o poslovanju ističe, da poslovni uspesi Telekoma izazivaju reakciju konkurencije koja pokreće kampanju kako bi prestali da šire optičku mrežu.

– Jeste činjenica meni neshvatiljiva da ipak na kraju krajeva ništa tu ne bi bilo ni strašno da se njima naložilo da se registruju kao srpski kanali jer je činjenica da su čitava produkcija i svi novinari zapravo zasnovani na Srbiji, da se kroz neke rupe u zakonima izbegava plaćanje onih osnovnih elementarnih autorskih naknada i poreza. – kazao je direktor Telekoma.

Želimo da naši ljudi iz dijaspore mogu da se priključe Telekomu odakle i očekujem milion novih korisnika. Nastojimo da otvaramo Start up kompanije koje donose ogromne promene na tržištu, rekao je Lučić. Osnov našeg daljeg razvoja je razvoj optičke i 5G mreže u Srbiji ali i otvaranje novih kanala, rekao je direktor Telekoma.

– Pre svega nam je cilj da nastavimo izgradnju optičke mreže u Srbiji i 5G mreže, da ubrzano radimo na 5G mreži, da širimo to po dijaspori jer to donosi nove prihode i da uđemo što pre u segment tih takozvanih „ajs ti“ servisa to jest da budemo u malim, srednjim pa i velikim preduzećima jedna tačka za sve internet servise. – rekao je Lučić.

Svet se ubrzano menja ali ja sam optimista. Očekujem razvoj tehnologija i mnogo humanije i zdravije društvo. Veštačka inteligencija će stvoriti bolji svet i treba da se pripremimo. Verujem da će Telekom ostati lider u regionu, poručio je gostujući u emisiju Lice nacije direktor Telekoma Vladimir Lučić.

(RTV Pančevo/Lice nacije)