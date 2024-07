Hitno upozorenje RHMZ! Do 40 stepeni, očekuju nas tropske noći

RHMZ je izdao upozorenje na toplotni talas u Srbiji.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje o tropskom talasu u Srbiji. U utorak 9. jula očekuje se između 33 i 37 stepeni, dok do kraja nedelje temperatura raste do 40!

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i obolјenjima srca se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu zamaranja i glavobolјe. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.

„Jak i dugotrajan toplotni talas usloviće maksimalne temperature. Danas , od 33 do 37 stepeni. Od srede do kraja sedmice, 10. i 14. jul, od 35 do 40.

Na području Beograda maksimalna temperatura. Danas oko 35 stepeni. Od srede do kraja sedmice, 10. do 14. jula, od 37 do 40 stepeni.

„U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći. Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina“, stoji u upozorenju RHMZ-a.

(Pančevac)

