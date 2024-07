15.JULA KONJUKCIJA MARSA, URANA I ALGOLA: Veliki potresi, nesreće i povrede neće izostati

Kada Mars doda svoj osećaj hitnosti, nestrpljenja, impulsivnosti i strasti uranskoj eksploziji koja već deluje u polju smirenog i materijalističkog Bika, uticaj se značajno povećava.

Planete Mars i Uran formiraće konjunkciju na 26. stepenu Bika 15. jula 2024. godine, što će dati prostora za neke velike „potrese“ koji će odjeknuti na globalnom i ličnom nivou. Mars i Uran su u konjunkciji svake dve godine jer Mars ima dvogodišnji ciklus. Poslednji put su bili u konjukciji 2. avgusta 2022. na 18. stepenu Bika. To se dešava češće nego konjunkcije Jupiter-Uran, koje se dešavaju otprilike svakih 13 do 14 godina.

Šta će se dešavati tokom konjunkcije Mars-Uran

To je veoma radikalna, buntovna vibracija koja nas motiviše da se oslobodimo ograničavajućih situacija i postignemo meru slobode. Želimo uzbuđenje i promenu sa ovom veoma nestalnom energijom. U toku su prodori, kvarovi i veliki pomaci. Možemo se osećati prilično nestrpljivo i impulsivno, ali pokušajte da ne rizikujete. Pratite svoje strasti i želje (Mars) i budite otvoreni za eksperimentisanje sa nečim novim (Uran).

Bik je fiksni zemljani astrološki znak, pa se nadamo da će nam pomoći da budemo utemeljeniji u prihvatanju promena koje dolaze.

Poremećaji su verovatni i mogli bismo da se nosimo sa nekim iznenadnim neprijatnim promenama i izazovima. Ovo je način na koji se Uran „kotrlja“. I u ovom trenutku, svi znamo da Uranu nije baš udobno u znaku Bika, tako da se može manifestovati i u zemljotresima ili destruktivnim vremenskim obrascima.

Mars u konjunkciji sa Uranom takođe može biti veoma podložan nezgodama, tako da treba da budemo oprezni za naše fizičko blagostanje tokom ovog aspekta.

Ova konjunkcija Mars-Uran je slučajno u konjunkciji sa Algolom na 26. stepenu Bika i ovo je previše važno da bi se ignorisalo. Algol je binarna zvezda u pomračenju koja je takođe poznata kao beta Perseja, a ponekad se naziva i „Demonska zvezda“. Udaljen je 90 svetlosnih godina od Zemlje i povezan je sa nasiljem i krvoprolićem. Ptolomej je opisao Algola kao nesrećnu zvezdu koja ukazuje na smrt odsecanjem glave.

Algol ima veoma sporu orbitu i nalazi se u Biku. Pomerio se samo za jedan stepen od 1950-ih.

Pozdravite promenu koju simbolizuje, ali ne preuzimajte nepotrebne rizike. A ako ne doživite nikakve smetnje ili izazove 15. jula, zapamtite da to tek počinje novi ciklus, tako da se to ipak može dogoditi u bliskoj budućnosti. Ali imajte na umu-efekti se ne javljaju uvek na dan aspekta. Nešto će vas verovatno motivisati da tražite promenu i slobodu; Mars vam daje hrabrost da to uradite, piše „poweroftunes“.

Predviđanja za svaki horoskopski znak za konjunkciju Mars-Uran u Biku

Ovan

Ovnovi i Ovnovi u podznaku doživeće konjunkciju Mars-Uran u oblasti finansija i vrednosti. Finansijska nezavisnost će vam biti veoma važna.

Bik

Bikovi i Bikovi u podznaku će žudeti za ličnom slobodom i mogli bi da dožive velike fizičke promene, zato budite posebno oprezni ovog dana. Vaša ličnost bi takođe mogla da se promeni.

Blizanci

Blizanci i Blizanci u podznaku će tražiti duhovno oslobođenje i mogli bi da dobiju iznenadne uvide u nešto važno.

Rak

Rakovi i Rakovi u podznaku žele više slobode i da se fokusiraju na svoje ciljeve.

Lav

Lav i Lavovi u podznaku mogli bi da rade na revolucionarnim promenama u svojoj karijeri i/ili reputaciji.

Devica

Device i Device u podznaku će težiti intelektualnoj slobodi i filozofskom istraživanju. Mogući su prodori u svesti.

