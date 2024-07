Sunčano i veoma toplo, najviše do 40 stepeni

Jutarnja temperatura od 15 stepeni na istoku Srbije do 25 stepeni u Beogradu, a najvisa dnevna od 36 do 40 stepeni.

U Srbiji će i danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz jutarnju temperaturu od 15 na istoku Srbije do 25 stepeni u Beogradu i najvišu dnevnu od 36 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi RHMZ, u Beogadu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljiv. Jutarnja temperatura od 20 do 25, a najviša dnevna oko 38 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren, promenljiv.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, veoma toplo vreme zadržaće se i u prvoj polovini sledeće sedmice uz najvišu dnevnu temperaturu u vecini mesta od 35 do 40 stepeni i tropske noći u urbanim sredinama.

Od petka, 19. jula, u severnim, zapadnim i centralnim, a od subote, 20. jula, i u ostalim krajevima Srbije pad temperature, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali će i dalje biti toplo.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, sredinom sedmice 17. i 18. jula, očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će krajem sedmice, od 19. do 21. jula, biti nestabilnije vreme sa češćom pojavom pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Krajem perioda ponovo pretežno sunčano.

(RHMZ)