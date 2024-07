BAJDEN SE POVUKAO IZ TRKE Podržao Haris kao kandidata na predsedničkim izborima

Aktuelni američki predsednik Džo Bajden povukao se iz trke za kandidata na američkim izborima.

U pismu objavljenom na društvenoj mreži Iks, Bajden je rekao da je u najboljem interesu njegove stranke da se povuče i da se fokusira isključivo na ispunjavanje njegovih dužnosti predsednika do kraja svog mandata.

Bajden je rekao da će se obratiti naciji kasnije ove nedelje i obrazložiti detalje ove odluke.

Zahvalio se potpredsednici SAD Kamali Haris koja je bila njegov, kako kaže, „izvanredan partner“.

Bajden podržao Kamalu Haris kao kandidatkinju demokrata

Američki predsednik Džozef Bajden podržao je danas, nakon što se povukao iz predsedničke trke, popredsednicu SAD Kamalu Haris kao kandidatkinju demokrata na prerdsedničkim izborima, gde bi se suprotstavila republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu.

– Moja prva odluka kao stranačkog kandidata 2020. bila je da izaberem Kamalu Haris za svog potpredsednika. I to je bila najbolja odluka koju sam doneo. Danas želim da ponudim punu podršku da Kamala bude kandidat naše stranke ove godine. Demokrate – vreme je da se okupimo i pobedimo Trampa. Uradimo to – napisao je Bajden na Iks platformi.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024