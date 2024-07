UHAPŠEN BRAT NIKOLE JOKIĆA Na utakmici Denver Nagetsa udario čoveka u lice! Nije želeo da tuži Strahinju, ali se predomislio

Brat srpskog košarkaša Nikole Jokića, Strahinja, uhapšen je i optužen za napad na utakmici Denver Nagetsa, kada je udario čoveka u lice.

Incident se desio na meču između Denvera i Los Anđeles Lejkersa u aprilu i šokirao je čitavu planetu, a Strahinja Jokić optužen je za napad trećeg stepena, odnosno za prekršaj, zbog čega se u utorak pojavio pred sudom.

Na ruku mu nije išao snimak incidenta koji se brzo proširio društvenim mrežama i postao viralan i na kom se vidi kako se Strahinja prvo raspravlja sa napadnutim čovekom, a zatim i fizički nasrće na njega.

Nikola Jokic’s older brother, Strahinja, charged with assault after PUNCHING man at Denver Nuggets game in April https://t.co/PNErVKmNzn pic.twitter.com/RS8RDQvn3k

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 25, 2024