Ovo je grad u Srbiji gde se bojkotuju strani sokovi: Piju samo domaći i to iz inata i principa

Novi Pazar – Od početka rata u Gazi mnogi su širom sveta tamošnjem napaćenom narodu pružili veliku podršku i pomoć. Među najglasnijima i najupornijima svih ovih meseci jesu građani Novog Pazara.

Na stotine njih redovno se okupljalo na protestima, skupljali su i slali pomoć, ali otišli su i korak dalje tako što su rešili da iz principa bojkotuju poznata gazirana pića i postali su prvi grad u Srbiji u kom se piju samo sokovi domaćeg proizvođača. To je otišlo toliko daleko, da ugostitelji više nemaju račun da naručuju sokove popularnih proizvođača, jer se knzumira isključivo lokalna nefes cola.

– Odmah sam podržao, čim sam čuo za to. Neću da pijem ta poznata pića iz principa. Bojkotujemo ih svi. Znam da to neće mnogo naškoditi tom velikom svetskom proizvođaču, ali jednostavno je to neki naš vid protesta zbog svega što rade. Ono što nas je iznenadilo, jeste sam ukus ove domaće cole. Odlična je, osvežavajuća, taman gazirana i taman slatka. Rado i nazdravljamo sa njom. Pravo otkriće zaista, kaže jedan od građana Novog Pazara za RINU.



⁠

Receptura za ovu domaću kolu nastala je upravo u Novom Pazaru. Ugostitelji kažu da su sami gosti prilikom dolaska u kafić tražili zamenu za američko piće, oni su pronašli alternativu u novopazarskom soku i tako je stihija krenula. Ovakav potez građana uslovio je i pravi bum u preduzeću „Nefes“ koje se bavi proizvodnjom bezalkoholnih pića. Počeli su kao porodično preduzeće pre osam godina i nisu bili toliko poznati, a danas su baš dobro pozicionirani na tržištu.

– Odjeknulo je baš jako, a ovaj bojkot je dodatno učinio da naši već postojeći proizvodi dođu do izražaja. Naravno, od svog ovog uspeha ne bi bilo ništa da građani zapravo nisu prepoznali i kvalitet naših proizvoda i to nam je jako drago. Vidimo da je narod zadovoljan, pa smo i mi. U planu je i da proširimo našu proizvodnju i da dodatno obogatimo ponudu, rekao je Elvedin Nicević, menadžer proizvoda Nefes.

Domaća pića postala su pravi hit i na društvenim mrežama, tako da se oni koji ih kupuju i konzumiraju redovno slikaju i taguju, a na taj način pokazuju još jedan vid bojkota i podršku palestinskom narodu.

– Naši sokovi se uglavnom konzumiraju u Novom Pazaru i okolnim gradovima, Tutinu, Sjenici, Prijepolju.. ali sve je više kupaca i iz Crne Gore i Severne Makedonije. Planiramo da proširimo proizvodnju i u duge države, kazala je menadžerica u porodčnom preduzeću Kanita Nicević.

Nema dileme da će Novi Pazar, ali možda i Srbija dobiti svoj novi prepoznatljiv brend. Ono što je, takođe, jako važno naglasiti za kraj, jeste da deo novca od prodaje ovih sokova ide u humanitarne svrhe.

(Pančevac/RINA)

