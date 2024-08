POVRATIO SAM 10 PUTA Olimpijcu pozlilo zbog plivanja u kontaminiranoj Seni?!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom jedan od takmičara posle plivačkog dela trijatlona povraća.

– Jesam li jednom povratio? Ne, povratio sam deset puta… Poslednjih četiri kilometra su bili strašni, počeo sam da osećam mučninu i bilo mi je užasno vruće – rekao je Mislavčuk pred kamerama.

Olimpijski triatlon u Parizu uključivao je 1,5 kilometara plivanja u Seni, uz 40 kilometara biciklističke vožnje i 10 kilometara trčanja.

Swim the River Seine they said.

It’ll be fun they said 😭#Triathlon #Paris2024 #Olympics https://t.co/L1f4PN95VU pic.twitter.com/yiUJTKNBBk

