SANJA PATALOV STOJADINOVIĆ: Pančevo primer dobre prakse

Resori Sanje Patalov Stojadinović u Gradskom veću su rad, zapošljavanje i socijalna politika. S obzirom na to da na mesto članice Gradskog veća dolazi sa funkcije direktorke Centra za socijalni rad „Solidarnost”, pitali smo je koliko će joj činjenica da su resori koje je zadužila i prethodni profesionalni angažman bliski pomoći da ideje koje ima sprovede u delo.

Sanja Patalov Stojadinović: Smatram da je pozitivno to što imam prethodno iskustvo. Dobro znam kako sistem funkcioniše i koje su to prednosti i nedostaci kada govorimo o razvoju i sprovođenju lokalnih usluga socijalne zaštite. Grad Pančevo je jedan od primera dobre prakse u pogledu postojanja lokalnih usluga. Sama činjenica da je iz budžeta Grada Pančeva za socijalnu zaštitu izdvojeno 7,27 odsto od ukupnog novčanog iznosa u tekućoj godini ukazuje na postojanje senzibilnosti gradske vlasti prema sugrađankama i sugrađanima. To se ne odnosi samo na korisnike koji su materijalno ugroženi, već i na druge kategorije korisnika.

Na šta konkretno mislite?

– Troškovi za smeštaj dece i mladih koji ne odrastaju u krugu biološke porodice, već postoji potreba da budu smešteni u prihvatilište koje je pri Domu za decu i omladinu „Spomenak” ili se smeštaju putem urgentnog smeštaja u hraniteljske porodice, finansiraju se iz budžeta Grada Pančeva. Takođe, brinemo o njima kada postanu punoletni, dok se ne osamostale; obezbeđujemo im stanovanje uz podršku koja traje sve do okončanja školovanja. Što se tiče dece i žena žrtava porodičnog nasilja koje se smeštaju u Sigurnu kuću u Pančevu, Grad Pančevo snosi troškove smeštaja u potpunosti, čak i za žene i decu čije je prebivalište na teritoriji drugih opština, po čemu je Grad Pančevo jedinstven. Veliki je broj zainteresovanih starih osoba što koriste usluge Kluba za stara lica, koji je u sklopu Gerontološkog centra. Još jedna od lokalnih usluga jeste i korišćenje Dnevnog boravka „Neven” pri ŠOSO „Mara Mandić”. Usluga od značaja za naš grad jeste stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim poteškoćama, za koju lokalna samouprava izdvaja finansijska sredstva, a sprovodi je udruženje „Na pola puta”. Pored svega navedenog, usluga ličnog pratioca je posebno dominantna poslednjih godina. Kada govorimo o oblasti zapošljavanja, sprovodi se lokalni akcioni plan koji je donet za 2024. Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Pančevo potpisali su sporazum o tehničkoj podršci za mere javnih radova, stručne prakse i samozapošljavanja. Stručna praksa kao planirani program mera okončana je 30. juna. Program javnih radova za kategoriju teže zapošljivih lica je, takođe, okončan 30. juna, a program samozapošljavanja 1. jula. Nastavljamo sprovođenje planiranih mera uz poštovanje predviđenih rokova.

Sanja Patalov Stojadinović je rođena 1980. godine u Pančevu. Završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, obrazovni profil – socijalna politika i socijalni rad. Od 2004. do 2006. godine bila je angažovana u radu sa izbeglim licima s teritorije Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine, kao i s raseljenim licima sa AP Kosova i Metohije. Od 2006. godine je zaposlena u Centru za socijalni rad „Solidarnost” Pančevo, kao diplomirani socijalni radnik na mestu voditelja slučaja. U ovoj ustanovi je bila direktor u periodu od 2017. do 2018. godine i od februara 2022. do jula 2024. godine. Bila je član mobilnog tima za izradu strategije na projektu inkluzije Roma. Poseduje licencu za trenere u oblasti socijalne zaštite starih. Učestvovala je na brojnim seminarima, međunarodnim konferencijama i kongresima. Inicijator je razvoja usluga hraniteljstva za odrasle i stare i Savetovališta za brak i porodicu putem projektnih aktivnosti uz podršku Grada Pančeva.

Šta će biti vaši prvi potezi?

– Bolje upoznavanje s direktorima ustanova socijalne zaštite, kako bih stekla potpun uvid u funkcionisanje i rad ustanova. Glavni cilj jeste koordinacija i saradnja između svih ustanova socijalne zaštite i lokalne samouprave. Predstoji donošenje novih podzakonskih akata, sve s ciljem prilagođavanja propisa realnim potrebama građana. Imajući u vidu da radim u sistemu socijalne zaštite u Pančevu od 2006. godine, mogu iz različitih perspektiva i hronološkim redosledom da posmatram tok razvoja usluga u našem gradu, ali i iz profesionalnog ugla da ih prepoznam i procenim. Takođe, imam kompetencije da otkrijem da li postoje poteškoće i izazovi u održivosti i daljem razvoju pojedinih usluga, kao i koje su to usluge što nam nedostaju. S obzirom na to da se broj korisnika povećava u svim kategorijama, da su problemi sve raznovrsniji i kompleksniji za rešavanje, što je u potpunom skladu s vremenom u kome živimo, nameće se potreba za unošenjem novina i sveobuhvatnog sagledavanja problema kako pojedinca, tako i porodice, ali i čitavog društva.

• Imate li viziju kako će na kraju vašeg četvorogodišnjeg mandata funkcionisati resor koji ste „zadužili”?

– Vidim ga kao dobro organizovan, s više različitih, novih usluga iz oblasti socijalne zaštite, s prihvatilištem za smeštaj odraslih lica, koji nam trenutno nedostaje, s formiranim Savetovalištem za brak i porodicu, sa uvedenim novim merama afirmativnog zapošljavanja, s povećanim iznosom sredstava za opremanje srednjih škola… Sigurna sam da ćemo koordinisanim naporima uspeti sve to da realizujemo. Najvažnije je da postoji entuzijazam i volja u iniciranju ideja za poboljšanje standarda kvaliteta života svake sugrađanke i sugrađanina, kao i dobra strategija u njihovoj realizaciji, u skladu s mogućnostima i resursima koje posedujemo. Sagledavanje potreba korisnika i pronalaženje načina na koji će se one zadovoljiti, uz prevazilaženje poteškoća usled ograničenih finansijskih resursa, jeste jedan od uslova da se poboljša kvalitet socijalne politike i politike zapošljavanja u našem gradu.

