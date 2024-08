PREPORUKA VOZAČIMA: Posle odmora i sna na put

Opštepoznato je da krajem jula i u prvoj polovini avgusta dolazi do povećanog broja saobraćajnih nesreća s nastradalima, jer se u prva dva vikenda u avgustu događaju najveće smene turista tokom letnje sezone. Zvanična iformacija je da je proteklog vikenda pet osoba izgubilo život, a od početka godine u saobraćaju u Srbiji poginulo je dvesta sedamdesetoro ljudi.

Branko Stamatović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, dao je preporuke vozačima kako bi bezbedno stigli na željenu destinaciju. On je preko medija s nacionalnom frekvencijom poručio da „bezbednost nikada ne sme da bude na raspustu” i podvukao da je najvažnije da na put nikada ne krećemo umorni.

– Vozači ne razmišljaju, ne pripremaju se za put, to shvate kao rutinsku radnju – znam da vozim, vozim toliko godina, ja ću to lako, pa zato i dolazi do problema. Za duga putovanja je potrebna priprema – informisanje o tome gde su gužve na prelazima, ali i psihofizička priprema vozača. Umor je jedan od glavnih uzroka nesreća, a odmor i san su jedini lek. Ko kreće na dugo putovanje, treba dobro da se odmori i tek posle odmora i sna da krene na put – istakao je Stamatović.

On je dodao da je važno putovati danju, jer je velika većina građana navikla tada da radi, a noću da spava i da se odmara. Objasnio je:

– Dolazi do šoka u organizmu ako se odjednom dogodi napor noću, kako bismo dobili jedan dan na turističkoj destinaciji. Najčešće nezgode su u svitanje, kada stiže umor koji je teško prepoznati za volanom, samo se desi da se na dve-tri sekunde preklope oči: pređemo 150 metara i posledice mogu biti fatalne. Niko to ne želi ni sebi ni porodici, ali opet se događa.

Prema njegovim rečima, na put treba krenuti u ranim jutarnjim časovima nakon odmora, s pripremljenom rutom i isplaniranim pauzama od po najmanje 15 minuta na svaka dva sata, kako bi vozač prošetao i bezbedno nastavio vožnju. Uz to, kako je rekao, treba da predvidimo sat vremena zadržavanja na granici i da to uračunamo u vreme putovanja, a ne da u nastavku putovanja pokušavamo da nadoknadimo „propušteno” prekoračenjem brzine ili preskakanjem pauza.

Stamatović je zaključio rečima da odmor ne počinje kada se stigne na destinaciju, već kada se uđe u vozilo.

