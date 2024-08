NE DAJU ZLATO! Vaterpolisti Srbije treći put zaredom olimpijski šampioni!

Vaterpolo reprezentacija Srbije je nastavila nestvaran niz: iako se desila smena generacija, a „sedmorica veličanstvenih“ su napustila državni tim posle drugog uzastopnog olimpijskog zlata, osvojenog u Tokiju 2021, ponovo su naši „delfini“ došli do zlatnih medalja na Olimpijskim igrama: Hrvatska, aktuelni prvak sveta, je u polufinalu Igara u Parizu pobeđena rezultatom 13:11, čime je srpski tim pokazao da mu u ovom sportu nema ravnih.

I jedni i drugi su na čudesan način došli do ovog olimpijskog finala. I jedni i drugi su takmičenje u svojoj grupi završili na četvrtom mestu, poslednjem koje vodi u nokaut fazu, a onda su iznenadili jedne, pa druge favorite – Hrvati Španiju i Mađarsku, a Srbi Grke i Amerikance.

Na red je došao veliki vaterpolo derbi, a u njemu aktuelni prvak sveta nije znao šta ga je snašlo na početku. Iako je poveo.

U prvoj deonici, četiri puta su se vaterpolisti čiji je selektor Uroš Stevanović izborili za isključenje i sva četiri puta, zahvaljujući akcijama koje su on i njegov stručni štab osmilili, bili precizni. I, uz po dva gola Miloša Ćuka i Nikole Jakšića, te uvodni Nemanje Ubovića, mreža koju je čuvao Marko Bijač bila je napunjena – 5:2.

Narasla je prednost i na 7:3 posle majstorija Nemanje Vica i Strahinje Rašovića, posle čega je Ivica Tucak, selektor Hrvatske, umesto potpuno nemoćnog, a u polufinalu briljantnog Bijača, poslao u bazen drugog golmana, Tonija Popadića. Njegove dve odbrane pokrenule su „barakude“, koji su pogocima s distance prišli na dva razlike, ali…

Baš kada se činilo da su se prekaljeni hrvatski igrači potpuno „vratili u život“, jedna majstorski odigrana akcija koju je krunisao Dedović nagovestila je u kom pravcu će se, ipak, i dalje odvijati ovo finale.

Rašović i Drašović su doneli 10:6 Srbiji u 21. minutu, da bi se onda raspucala i desna strana hrvatskog napada. Ali, šta god da su, zapravo, „barakude“ pokušavale – srpski golman Radoslav Filipović ih je non-stop nervirao: sakupio je čak 10 odbrana do kraja treće deonice, na čijem je kraju semafor pokazivao 11:8 za „delfine“.

Poslednjih osma minuta počelo je ekspresnim hrvatskim golom, i to posle nove asistencije Lorena Fatovića, na to su se nadovezale i odbran Bijača, koji je vraćen među hrvatske stative, pa je na pet minuta do kraja ekipa „barakuda“, imala dva pogotka zaostatka i napad. Ali, i tada, i u sledećoj akciji, kada su Srbi sa čak trojicom igrača bili u blokadi šuta najopasnijeg hrvatskog igrača, pomenutog Fatovića, Hrvati su zaustavljeni.

A onda je na tri minuta pre kraja njihove snove o zlatu raspršio Nikola Dedović, majstorskom „žabicom“ sa distane. Bilo je to za 12:9, što je, uz novu fantastičnu odbranu Srba, bio početak hrvatskog kraja, a srpskog slavlja.

„Otpisani“, mogli bi da tako budu opisani ovi momci posle nedavnih rezultata, ali…

Otpisati Srbe u vaterpolu – nije baš najpametnija stvar.

A i kako da otpišete olimpijske šamione? Ne ide.

Naročito kada je neko sada već – trostruki uzastopni olimpijski šampion.

Majstori su, prosto, majstori. Čak i kada mnogi od njih odu, ovi novi nastavljaju koracima kojima su istinski giganti ovog sporta išli. I sami onda postaju – baš takvi.

(Pančevac/Novosti)

