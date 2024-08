NIJEDAN REKORD IM NEĆE OSTATI Novak stigao Nadala po još jednoj stavki!

Novak Đoković je konačno došao do zlatne medalje na Olimpijskim igrama i tako osvojio sve u tenisu. A opet, i dalje ima onih koji smatraju da srpski as nije najbolji svih vremena u „belom sportu“. Međutim, on je uspeo da izjednači rekord koji je do sad držao Rafael Nadal i tako možda natera sve koji ne misle da je „GOAT“ da to promene.

Naime, Nole je izjednačio rekord Španca po broju nedelja provedenih u Top 2 na ATP listi.

Đoković i Nadal su na vrhu sa 596 sedmica, iza njih je Federer (528).

Sada, dakle, Srbin sada ima najviše nedelja kao broj 1 svetskog tenisa, ali i najviše nedelja u Top 2 i – u Top 3.

