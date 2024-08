Gazdinstvo „Jarkovački” proizvodi tradicionalno i inovativno, poput bebi-korna i lukorabe

Porodica Jarkovački već generacijama neguje strast prema poljoprivredi, pre svega na svom gazdinstvu u Dolovu, a pored tradicionalne obrade zemlje, oni su u poslednje vreme sve skloniji inovacijama, naročito kada je reč o preradi sirovog voća i povrća, u vidu kompota, džemova, zimnice…

Tu složnu ekipu čine otac Stojan, majka Vera, ćerka Nina i sin Relja,

koji su, pored svojih zaposlenja i studija, jedan lep i zdrav hobi postupno

pretvarali u sve isplativiji biznis.

– Naši koreni su duboko ukorenjeni u ovoj plodnoj zemlji, gde se naša priča prepliće sa istorijom sela već vekovima. Bavljenje poljoprivredom 2012. godine smo podigli na viši nivo i otvorili naše poljoprivredno gazdinstvo. Sve to vreme smo posvećeni stvaranju najkvalitetnijih proizvoda s plodnih polja i naša ljubav prema poljoprivredi je neiscrpna, a naša ponuda raznovrsna – kaže Relja.

Ovaj student prava i neka vrsta pi-ara u porodičnom poslu ističe da se porodica Jarkovački trudi da u svom radu poštuje kvalitet, tradiciju i ljubav prema zemlji.

– Proizvodimo širok spektar ukusnih poslastica, od osvežavajućih vitaminskih salata do džemova i pekmeza. Tu su i voćni kompoti i domaći voćni sirupi za sok. Ali jedan proizvod se posebno ističe u našoj ponudi, to je naš ponos – bebi-korn. Ovaj mali kukuruz šećerac osvojio je srca i nepca mnogih, pa je za taj proizvod naše gazdinstvo nagrađeno velikom zlatnom medaljom na prestižnom Novosadskom sajmu poljoprivrede dve godine zaredom – navodi Jarkovački.

Kako kaže, njihova posvećenost osigurava da svaki zalogaj bude pun ukusa i svežine, kao i da taj autentični ukus nosi sa sobom bogatstvo baštine i pažljivo negovanu tradiciju.

Kada je reč o prozvodnji, Relja ističe da je to svake godine drugačije, jer priroda diktira svoja pravila, a i oni sami dorađuju i unapređuju planove.

– U Dolovu imamo nekoliko parcela, gde uglavnom sve sirovine proizvodimo, a tek ponešto, mahom voće, po potrebi dokupljujemo od proizvođača iz Dolova. Što se ove godine tiče, nakon obrade zemlje posejali smo klasične kulture: kukuruz, pšenicu i suncokret. Potom su došli na red cvekla, krompir i luk, a nešto kasnije i paradajz i ostalo. Rekao sam da je kukuruz šećerac naš glavni adut, a seje se s proleća. Međutim ovog puta nije nikao kako treba, a u pitanju je kombinacija uticaja – nije pala kiša, zrna su položena malo dublje, a ni seme nije bilo dovoljno kvalitetno. Stoga smo morali da ga presejavamo, ali je na sreću rodio na vreme. Beremo ga u baš mladoj fazi, tokom jula u nekoliko navrata, što ne zahteva previše tretiranja, jer se sve bolesti i štetočine najčešće pojavljuju kasnije. Kada je reč o kiseljenju, napominjem da se on jede ceo, zato što šapurina još uvek nije okoštala odnosno tvrda – kaže mladi Dolovac.

Taj mladi kukuruz šećerac, odnosno bebi-korn, glavni je brend porodice Jarkovački.

– Nakon što ga očistimo, to jest skinemo mu šašu, potapamo ga u vodu i kasnije ga klasifikujemo po veličini. Tegle su od 720, 580 i 200 grama, a ove poslednje najčešće koristimo za promocije. Svi su istog ukusa, samo ih razlikuje veličina. Imamo svoj tajni recept koji ne odajemo, ali mogu da kažem da klipove stavljamo u specijalnu tečnost, pa u tegle. Potom ih prokuvamo da bi u procesu hlađenja „uhvatile” vakuum i mogle da stoje duže. Napominjem da je ova starinska metoda naš jedini način zaštite od kvarenja, što znači da ne stavljamo nikakve aditive. Napomene radi, kada je bebi-korn u pitanju, prošle godine smo napravili oko 500 tegli, a ostalo ih je desetak – navodi Relja.

On dodaje da se plasman uglavnom odvija preko interneta i na različitim festivalima, ali napominje da je trebalo strpljenja i postupnog rada na svemu tome, da bi pre tri-četiri godine prodaja ozbiljnije krenula.

– Imali smo malo problema da se pojavimo u Pančevu, ali smo ušli u nekoliko radnji i u etno-dućan „Jana”. Dijapazon kupaca je širok, ali je primetno da robu najviše traže gradske porodice za svoju decu, kao i starija populacija. Sve što pravimo je prirodno i to im odgovara, a gledamo i da budemo inovativni. Tako, recimo, što se salata, tiče imamo „lukorabu”, koja nastaje tako što crveni luk i kelerabu izrendamo i kiselimo veoma slično kao i bebi-korn. Zatim, tu je i ukiseljena cvekla, s belim lukom ili bez njega, a isto važi i za boraniju. Što se tiče kompota, imamo ih od breskve, kajsije, šljive, višnje i jagode, i to u raznim kombinacijama, a tu su i džemovi od šljive, maline, jagode… Kada je reč o jagodi, koju naravno sami uzgajamo, sirup i slatko su neverovatno brzo „planuli”, pa iako je ta voćka veoma dobro rodila ove sezone, nije ostalo ništa ni za nas, jer i mi sve to volimo da jedemo – ističe mladi proizvođač.

Još jednom treba reći da se Gazdinstvo „Jarkovački” oglašava na „Instagramu” i „Fejsbuku”, a organizuju i dostavu robe u Pančevu i Beogradu.

(Pančevac/J. Filipović)

