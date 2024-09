Stari ostaje kao atrakcija: Tamiš će kod Orlovata premošćavati 3 nova mosta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura obišli su radove na izgradnji novog železničkog mosta preko reke Tamiš kod Tomaševca.

– Radili smo maksimalno što smo mogli, ali graditi nove mostove ne možete uraditi preko noći, trebalo je uraditi projekte, obezbediti novac, i zato smo prvo radili obilaznicu što je bilo moguće brzo uraditi, ona jeste 11 kilometara ali omogućava stanovnicima dobru i stabilnu vezu i na taj način smo rešili problem da ljudi imaju mogućnost da se prebace s jedne na drugu stranu. Kasnije smo krenuli u projektovanje prvo ovog, a onda i drumskog mosta koji će biti uzvodno stotinak metara i gde se projekat završava, tako da će ovaj kraj dobiti dva mosta, a stari će ostati i videćemo šta će grad da uradi i kakvu turističku atrakciju može napraviti od tog mosta, a mnogo toga se može jer je ovo najstariji most na ovoj pruzi – rekao je Vesić, preneo je sajt Grada Zrenjanina.

Salapura je dodao da se razmišlja da stari most, koji je spomenik kulturno-istorijskog nasleđa, postane biciklističko-pešački most i dodatna turistička atrakcija za ovaj deo Banata i za ovaj deo teritorije grada.

Naveo je da će do septembra sledeće godine ovaj most biti završen, tako da će i železnički saobraćaj ići novim mostom i time će biti rešen i taj problem.

– Siguran sam da ćemo do septembra sledeće godine početi da radimo i drumski most, jer mislim da bi mogli do kraja godine da imamo građevinsku dozvolu, to su tehničke stvari, ali to sve ima svoj tok i to može da bude relativno brzo završeno. Sledeće godine možemo imati i izgradnju drumskog mosta čime će ovaj kraj zaista rešiti svoj problem, a ovde gravitira preko 30.000 ljudi – rekao je Vesić i dodao:

– Nadam se da krećemo i u rekonstrukciju pruge Pančevo – Subotica, kojoj pripada i ovaj deo pruge i u završnim smo pregovorima sa kineskim partnerom. Ta pruga će biti elektificirana i za brzinu od 120 kilometara na sat i to će potpuno promeniti način života ljudi.

Rekao je i da su počeli i radovi na izgradnji autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad i da će do 2026. godine biti završen put do Kovačice koja će biti na 10 minuta do Beograda. Autoput će premošćavati Tamiš takođe u blizini Orlovata, i to će biti treći novi most na ovom kratkom potezu te reke.

– Možete zamisliti koliko će biti Zrenjanin blizu i šta će to značiti za život svih ljudi ovde – istakao je ministar.

Kada je reč o pruzi, Vesić je rekao i da će se od Kikinde ići prema rumunskoj granici i da to govori o odluci da se više novca za infrastrukturu usmeri u Banat, jer je, kazao je, Banat bio najzapostavljeniji deo naše zemlje.

– Ima i drugih, ali Banat kao da je na neki način bio ostavljen sam sebi. Radićemo brzu saobraćajnicu između Novog Bečeja i Zrenjanina, koja će povezati „Osmeh Vojvodine“ koji ide prema Kikindi, tako da zaista moći ćemo da kažemo da će ceo Banat – kada dodamo i autoput Beograd-Vršac-rumunska granica i prugu Beograd-Vršac-rumunska granica, koja je takođe ušla u rekonstrukciju i kada dodamo novi most kod Bele Crkve kod tvrđave Ram kod Dunava, zaista će ceo Banat biti dobro saobraćajno povezan i sa Novim Sadom, i Beogradom, Suboticom i Braničevskim okrugoma, a siguran sam i sa Rumunijom – naveo je Goran Vesić.

(ekapija)