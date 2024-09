Toplo i u septembru, danas do 35 stepeni

Do 5. septembra maksimalna temperatura biće od 31 do 36 stepeni

Tropski dani se nastavljaju i u septembru. Danas pretežno sunčano i toplo, sa temperaturom do 35 stepeni.

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo.

Najniža temperatura od 12 do 20, najviša od 32 do 35 stepeni Celzijusa.

U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom oko 34 stepena.

Do 5. septembra maksimalna temperatura biće od 31 do 36, a od 6. septembra od 30 do 33 stepena Celzijusa.

U većini mesta biće pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom u planinskim predelima.

Nepovoljno vreme za srčane bolesnike Usled očekivane biometeorološke situacije pojačane tegobe mogu osetiti osobe sa kardiovaskularnim problemima. Poremećaj sna i glavobolja su mogući kod meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.

(Pančevac/RTS)

