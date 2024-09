Projekat “Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“: Bezbednost dece i učenika u školama prioritet

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i potpisali su danas, 6. septembra, sa šefom Misije OEBS u Srbiji Jan Bratuom Protokol o saradnji i nastavku sprovođenja projekta “Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo”.

Projekat “Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ je zajednička edukativna aktivnost Ministarstva prosvete Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Osnovni cilj ovog projekta jeste da se podigne svest učenika o posledicama nasilnog ponašanja u stvarnom i virtuelnom okruženju, kao i o načinima podrške ukoliko do nasilja dođe. Ideja je da deca prepoznaju različite vidove nasilja i diskriminacije, ali i da nauče kako da nenasilno reše konflikte. Pokrenut je prošle godine i tokom školske 2023/2024 policijski službenici, u saradnji sa nastavnicima, realizovali su edukativne radionice iz oblasti bezbednosti u saobraćaju kao i načinu ponašanja u slučajevima vanrednih situacija.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je na svečanosti na Kriminalističko-policijskom univerzitetu povodom potpisivanja Protokola o saradnji i nastavku sprovođenja projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“, da je bezbednost dece i učenika u školama prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova.

– Bezbednost dece i učenika u školama je prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova. Zato moramo kroz ovakve radionice, informativne i edukativne, da podižemo svest svih učesnika u saobraćaju, a samim tim i učenika, o posledicama koje izaziva nasilje. Od neizmerne važnosti je da učenici znaju koliko velike mogu da budu posledice u stvarnom, ali i u virtuelnom okruženju, kao i da znaju koji su to načini podrške ukoliko bi eventualno došlo do nasilja. Neophodno je edukovati decu da znaju šta je to nasilje, da umeju da ga prepoznaju i da ne tolerišu loša ponašanja i diskriminacije, kao i da nauče da nenasilno reše konflikte u kojima se mogu naći – istakao je ministar Dačić i dodao da je važno da deca razvijaju empatiju, kao i da znaju kada i kako treba pomoći drugu ukoliko se nađe u nevolji.

Ministar Dačić je rekao da je bezbednost učenika izuzetno širok pojam koji podrazumeva sticanje znanja učenika i podizanje njihove svesti o bezbednom učešću u saobraćaju i saobraćajnoj kulturi. Istakao je da o tim temama moramo da razgovaramo često i glasno i da će mališane o ovoj temi učiti policijski službenici kroz radionice projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“. Posebno je naglasio da je veoma važno da đaci i deca imaju veliko poverenje u policajce i da su oni uvek tu za njih. Kako je rekao “Policajci su dobri ljudi koji će uvek biti tu da pomognu deci i roditeljima“.

Ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da ovaj projekat predstavlja značajnu sistemsku aktivnost, kao i da se samo sinergijom može povećati bezbednost dece.

– Unapred zahvaljujemo policajcima i vatrogascima koji će kroz interaktivne metode učenja unaprediti veštine i znanja učenika u svim oblastima koji se tiču njihove bezbednosti. Ministarstvo prosvete nastaviće da unapređuje sistem zaštite dece od nasilja i da osnažuje zaposlene u sistemu obrazovanja za realizaciju preventivnih aktivnosti i jačanja vaspitne uloge škole – poručila je ministarka Đukić Dejanović.

Šef Misije OEBS u Srbiji Jan Bratu izjavio je da je impresivno to što je do sada skoro 450.000 osnovaca u Srbiji učestvovalo u aktivnostima u okviru ovog projekta i održano skoro 35.000 radionica.

– Ključna poruka je da je policija deo nas, da je policija narod i da je ona tu da nas štiti“, rekao je Bratu i dodao da je Misija OEBS u Srbiji spremna da nastavi da pruža podršku i u narednom periodu.

MUP/Z.S