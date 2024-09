Komemoracija Bore Đorđevića: Među prisutnima Selaković, Vlado Georgiev i Miroslav Ilić, počelo minutom ćutanja

Čačak – Srbija, region ali i njegovi Čačani danas se opraštaju od velikana rok scene, Borisava Bore Đorđevića. U 11 sati počela je komemoracija u Domu kulture, a potom je sahrana na Gradskom groblju u Čačku.

Očekuje se da rok legendu na večni počinak isprati veliki broj kolega, prijatelja. Na komemoraciji u Čačku pojavio se ministar kulture Nikola Selaković kao i muzičari Vlado Georgiev i Miroslav Ilić.

Komemoracija je počela minutom ćutanja, a potom su počele da se ređaju slike koje su obeležile život i karijeru Bore Đorđevića.

O Bori će pričati njegovi prijatelji i kolege. Prvi se obratio gradonačelnik Čačak Milun Todorović.

– Uvek si govorio da si prvo Čačanin, pa Srbin pa tek onda roker. Čast je bila biti tvoj prijatelj. Izbegavao sam to dugo, ali pre dve godine sam je odabrao svoje grobno mesto, rekao je tada – ima veliki parking pa će moći da dođu ljudi da se parkiraju. Moći će da dođu i bajekri. Sve što si rekao ćemo ispuniti, nadam se i više od toga, tvoja porodica uvek može da računa na nas, na tvoj grad. Hvala ti na svemu, zbog legendo, neka ti je večna slava, rekao je kroz suze Todorović.

Nakon toga su se obratili njegovi dugogodišnji prijatelji Žika Jelić i Goran Bojović koji je još samo jednom istakao koliko je Bora voleo Čačak.

– Teško je danas biti ovde, najataže je govoriti o Bori da to bude onako pravo, kako je on to zaslužio. Pre nešto više od godinu ipo dana Bora je bio na sceni u Čačku, imao sam tu privilegiju da budem pored njega. Na proslavi grada Čačka uručena mu je plaketa polasnog građanina, i to je bio jedan od najradosnijih dana u njegovom životu. Od svojih Čačana dobio je gromoglasan aplauz, imao je suze u očima. Suze radosnice, vrhunac emocija ka svom gradu od koga je uvek imao tremu. Siguran sam da je Bora među nama, ti je onoliko koliko ga volimo, koliko ga pamtimo. Poznajem ga od svoje 17 godine, rekao je Bojović.

Kolege iz benda naglasile su da je Bora pre par godina snimio pesme za novi album, koji će ostati kao zaveštanje.

– Imali smo tu čast i sreću što smo radili sa tobom, pozdravi nam Rajka i Mišu. Nikada nećeš otići, aši večni mir i spokoj jer to si brate i zaslužio, kazale su njegove kolege iz benda Riblja čorba.

Okupljenima se obratio i pevač Miroslav Ilić,

– Ja nisam bio često u prilici da se opraštam od nekog. Bila je privilegija podeliti sa tobom zlatno doba muzike na ovim prostorima, bilo je uzbudljivo. Sve što si radio uvek si bio najbolji i najveći od svih. Sa ponosom sam isticao da smo drugari od gmnazijskih dana. Zamoli svog anđela gore da pogleda svoj dom, istakao je Miroslav.

Za kraj se okupljenima obratio i ministar kulture, izaslanik predsednika Aleksandra Vučića, Nikola Selaković.

– Teška dužnost da se oprostim od naše legende, od našeg Bore koji ipak ostati zauvek uz nas. Bora je živeo ono što je pevao, a mi smo učili živeti uz njegove pesme. Bio je genije, sve izleda lako dok su sa nama. Sada vidimo koliko je bilo teško sve ono što je on radio. Uvek će biti uz nas, opominjao nas i radovao nas. Uvek je bio tu za svoj narod, za svoju zemlju. Učinio je da živimo iskrenije i bolje. Bora nije opevao samo naš grad i naš svet, on ih je sve spojio i kroz muziku gradio. Vitez sretenjskog ordena, Čačanin, Srbin, zvezdaš i roker. Naučio nas je da prepoznamo lepotu u najobičnijim danima života. Učiće on i buduće generacije kroz svoje stihove. Siguran sam u to. Neka mu je večna slava i hvala, kazao je Selaković.

(Pančevac/RINA)

