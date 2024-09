EPILACIJA: Glatka koža nedeljama

Epilacija je u osnovi uklanjanje neželjenih dlačica sa kože iz korena. Sprave koje služe u tu svrhu – epilatori – sve su savršeniji, lakši za upotrebu i jeftiniji. Prednost ove vrste depilacije je dugotrajan rezultat. To znači: glatka koža nedeljama!

Ima ih više vrsta. Jedna koristi mnogo malih pinceta pričvršćenih na rotirajući valjak koje „čupaju” dlačice jednu po jednu sa kože. Drugi imaju rotirajuće diskove koji izvlače dlačice iz korena, dok treći imaju savijenu oprugu koja hvata i izvlači dlake. Postoje i laserski epilatori, ali ih zbog cene koriste samo kozmetički saloni. Bitno je da znate i da li je vaš epilator namenjen za suvu ili mokru upotrebu, to jest da li eventualno može da se koriste za vreme tuširanja ili u kadi.

Šta se epilira?

Epilator se obično koristi za uklanjanje dlaka sa nogu ili podlaktica, ali, ako ne kukate pri najmanjem osećaju bola, možete da ga koristite i za predeo ispod pazuha, u bikini, to jest intimnoj zoni, ali i uklanjanje takozvane „ženske brade“ na licu. Što je dlaka deblja i duža, to će biti više bola. Zato obrijte dlake bar do dužine od pola milimetra pre nego što se uhvatite epilatora.

Pravilna epilacija

A da bi stvarno i dobili glatku kožu, treba i da savladate i tehniku upotrebe epilatora, pa na odmet nije da primenite sledeće savete:

1. Slobodnom rukom zategnite kožu tako da se dlačice usprave i epilitor prevlačite preko kože ravnomerno i bez pritiska.

2. Brzina je takođe važna. Čak i ako je tako bolnije, trebalo bi da pravite pokrete što je sporije moguće kako bi uhvatili sve dlačice.

3. Da biste sprečili pojavu bubuljica, uvek treba da prevlačite epilator suprotno od pravca rasta dlačica i pod uglom od 90 stepeni.

4. Ako koristite epilator za mokru upotrebu, važno je da koža sve vreme bude vlažna, posebno pod tušem. U kadi koža i epilator uvek treba da budu malo ispod površine vode.

5. Korišćenje gela za tuširanje ako radite epilaciju pod tušem će pomoći da se uhvate i male dlačice.

6. Prilikom suve epilacije, proverite da li je koža sasvim suva i da na njoj nema ostataka masti ili kreme.

7. Posebno početnici bi epilaciju trebalo da rade uveče jer će koža imati vremena da se oporavi preko noći.

Protiv bola pri epilacijiGlatka koža nedeljama zvuči previše dobro da bi sve bilo savršeno. Jednostavno, u zavisnosti od vašeg individualnog praga bola, epilacija može biti neprijatna ili čak veoma bolna. Zato: 1. Radite piling redovno nekoliko dana pre epilacije uz obaveznu upotrebu hidratantne kreme jer će to smanjiti bol pošto će koža biti elastičinija.

2. Duža dlaka znači i više bola – zato uvek epilirajte što je kraću dlaku, najbolje dužine od pola, a nikako dužu od pet milimetara. Možete najpre i obrijati područje koje treba da se epilira otprilike nedelju dana ranije.

3. Mokra epilacija je malo manje bolna jer je u toploj vodi koža mekša, pore se otvaraju, pa se i dlačice iz kože lakše izvlače.

4. Što se tiče suve epilacije, preporučljivo je da se prethodno istuširate ili okupate toplom vodom jer ćete tako otvoriti pore, ali kožu dobro osušite.

5. Neki epilatori imaju i dodatke za masažu koji će poboljšati cirkulaciju što može značajno da smanji bol.

6. Epilacija svaki put manje boli jer se smanjuje broj dlačice. Pored toga, koža se navikava na tretman.

Nega posle epilacije

Crvene tačke nakon epilacije je teško izbeći i najčešće će nestati same od sebe. Ali, ako želite da pomognete koži da se oporavi ili da bi izbegli osip ili upalu, preporučuje se nanošenje antibakterijske kreme posle epilacije. Svakako upotrebite neku blagu, hidratantnu i, po mogućstvu, i antiinflamatornu kremu ili losion. Za tu svrhu su dobri proizvodi sa ekstraktom kamilice, arganovim uljem ili aloe verom. Takođe može biti od pomoći da se koža ohladi nakon epilacije – na primer vrećicom čaja od kamilice ohlađenom u frižideru, jer ćete tako ubiti dve muve odjedanput.

Urasle dlake nastaju zbog nepravilne epilacije kada dlaka nije izvučena u potpunosti iz korena, pa se može desiti da nastavi da raste ispod kože što dovodi i do upale. Ovo možete izbeći redovnim korišćenjem pilinga pre i posle epilacije.

Epilacija i druge metode

Epilacija je samo jedna od mnogih opcija za uklanjanje dlaka.

• Depilacija voskom ili epilacija: šta je bolnije? Osećaj bola je individualan – ali mnoge žene smatraju da je kratak bolan trzaj pri depilaciji bolji od dugotrajnijeg trajanja bola pri epilaciji. A šta je trajnije? Skoro da nema razlike.

• Uklanjanje dlačica šećernom pastom ili epilacija – šta je bolje za kožu? Postupak uklanjanja dlačica u pravcu rasta pomoću šećerne paste je uporediv sa depilacijom voskom, ali se smatra nešto manje bolnim i nežnijim za kožu.

• Brijanje ili epilacija – šta je bolje? Stvar je ukusa: brijanje je brže, temeljitije, posebno kada je koža mokra i bezbolno je sve dok se ne posečete. Ali rezultati nisu dugotrajni. A šta je zdravije? Ne postoji opšti odgovor jer istina je da epilacija više iritira kožu, ali se radi ređe.

• Krema za uklanjanje dlačica ili epilacija: šta traje duže? Krema hemijski rastvara dlaku, traje malo duže nego brijanje, ali mnogo kraće nego epilacija.

Iako epilacije ne znači da ste uništili i koren, jer se dlaka ne izvlači zajedno sa njim nego iz korena, i dermatološki testovi su dokazali da će posle više tretmana epilatorom dlačice biti mnogo nežnije jer im je koren oslabljen, pa će i slabije rasti. A koliko brzo će početi ponovo da rastu, različito je od osobe do osobe. Ali otprilike će vam trebati tri do četiri nedelje do nove epilacije.

Epilacija za trudnice i muškarce

Glasine da se ne treba epilirate tokom trudnoće jer beba oseća bol je predrasuda. Jedine oblasti koju treba da izbegavate su grudni koš i intimna zona, jer u tom periodu je u tim delovima tela veći protok krvi, pa se mogu pojaviti modrice a i bol će biti veći.

Muškarci mogu da se epiliraju baš kao i žene, iako trenutno jedva da postoje specijalni epilatori za muškarce.

(Pančevac / N. S.)

SEDA KOSA I ĆELAVOST sve više u modi

SVE O ŠLJIVAMA: slatke i kiselkaste, kalorične, ali i zdrave

Prirodnim sredstvima PROTIV PREKOMERNOG ZNOJENJA