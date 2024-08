SEDA KOSA I ĆELAVOST sve više u modi

Snažna i gusta kosa je sinonim mladosti i privlačnosti. Ali čak svaki drugi muškarac i svaka deseta žena pate od opadanja kose. Tu ne pomažu „čudotvorni lekovi”. Ali i prve sede izazivaju šok. Iako je „lek” za ovaj estetski problem farbanje, u modi je i kod žena sve češće i seda kosa.

Naša kosa je sastavljena od keratina, tako da, u stvari, nije ništa više od rogova s pigmentima, a ipak je to najlepši prirodni ukras koji posedujemo. Ljudi imaju između 100.000 i 150.000 vlasi na glavi, od kojih između 80 i 100 opada svakog dana, ali i ponovo izraste. Kosa kod muškaraca raste brže i gušća je nego kod žena. Vlasi rastu oko jedan centimetar mesečno, a jedna vlas na glavi obično traje od dve do šest godina. Nažalost, to nije uvek tako. Gubitak kose – alopecija – rasprostranjen je problem. Smatra se da onaj ko izgubi više od 100 vlasi dnevno tokom dužeg perioda, pati od ovog poremećaja.

Ćelave i muškarci i žene

Postoji razlika između naslednog i patološkog gubitka kose. Hormonsko-nasledno opadanje kose – takozvana androgena alopecija – najčešći je oblik gubitka kose, koji pretežno pogađa muškarce. Razlog su „muški geni” koji s godinama kod mnogih muškaraca uzrokuju sve veću osetljivost folikula dlake na hormon dihidrotestosteron (DHT), pa time i njeno propadanje. Promene obično počinju u trećoj deceniji života, i to na zaliscima i čelu, a potom i na potiljku. Iako ređe, ovaj tip opadanja kose pojavljuje se i kod žena. Ali dok će muškarci na kraju oćelaviti, kod žena će se kosa samo proređivati.

Zašto sedimo? Svako ko otkrije svoju prvu sedu, često je u početku šokiran. Jer, seda kosa je povezana s godinama i starenjem. Ali sve češće srećemo i sedokose mlade ljude. Na osnovu nedavne studije u Velikoj Britaniji, tvrdi se da čak dve trećine devojaka ispod trideset godina ima sede vlasi, a da je uzrok stres. Brend za negu kose „Džon Frida” izmislio je i naziv za takvu grupu žena – GHOSTS (Grey Hair Over Stressed Twenty Somethings). Ipak, otkrivanje prvih sedih u mladim godinama može, mada retko, da ukaže i na neka oboljenja, kao što su perniciozna anemija (zbog nedostatka vitamina B12), teški hormonski poremećaji, na nedostatke vitamina i minerala, akutne febrilne infekcije, pa čak i na rak. Zato bi se, u slučaju da se seda kosa pojavi izuzetno rano, trebalo obratiti lekaru. Privremeno seda kosa može da se pojavi kao neželjeni efekat kod leka s hidroksihlorokinom koji se koristi protiv malarije i autoimunih bolesti.

Skoro svi verujemo u glasine da teška tuga može da izazove sedu kosu preko noći. Međutim, pigmenti u kosi ne mogu da nestanu za tako kratko vreme. Ako se to i desi, to je posledica gubitka kose u vidu pečata (alopetia areata), jer neki ljudi u ranijim stadijumima ove pojave gube najpre pigmentiranu kosu. Stres može da utiče da kosa prevremeno posedi, ali samo ako traje duže vreme.

Kod gubitka kose u vidu okruglih žarišta (alopetia areata) uzrok je verovatno autoimuna reakcija tela na folikule dlake. Ali i u ovim slučajevima postoji genetska predispozicija. U početku kosa gubi pigment i sedi, da bi se na kraju pojavili pečati bez kose kružnog ili ovalnog oblika. Pretežno su zahvaćeni potiljak i bočni delovi glave, ređe trepavice, brada i ostali maljavi delovi tela.

I dok je ćelavost kod muškaraca često i znak muškosti, žene koje gube kosu u većoj količini patiće mnogo više jer je ona neizostavni deo njihove privlačnosti. Pored nasledne predispozicije, žene češće gube kosu zbog prirodnih promena u hormonskom statusu. I dok je posle trudnoće to uglavnom privremeno, jer će se nivo estrogena vratiti uskoro na normalu, tokom menopauze i kod žena se može pojaviti trajno povećanje gubitka kose. Ovaj fenomen se naziva hronični telogen efluvijum (CTE). Postoje i periodi kada su promene izraženije, što ipak neće izazvati trajno proređivanje vlasi na glavi.

Ali i disfunkcija štitne žlezde, ozbiljne infekcije i trovanja, dijabetes melitus, stres, nedostatak nekih hranljivih materija, lekovi, na primer protiv visokog nivoa lipida u krvi, za krvni pritisak ili protiv kancera, i kod žena i kod muškaraca takođe mogu da dovedu do takozvanog difuznog opadanja kose, a ređe i neuhranjenost. Obično opadanje prestaje nakon otklanjanja uzroka, ali kao pomoć tada mogu da posluže preparati iz apoteke koji kosi obezbeđuju hranljive materije. Ali ako opadanje traje duže ili ako kosa naglo opada u velikim količinama, trebalo bi se posavetovati s dermatologom, a žene i s ginekologom.

„Čudotvorni lek” ne postoji

U slučaju naslednog faktora postoje lekovi koji u određenim slučajevima mogu bar odložiti opadanje kose. Međutim, folikuli dlake koji su već propali, ne mogu se više vratiti. „ČUDOTVORNI LEK” NE POSTOJI! Ćelava područja se mogu pokriti samo pomoću transplantacije, ali ni to neće vratiti kosu iz mladosti. U slučaju patološkog gubitka kose ona nije ni preporučljiva jer nema dovoljno vlasi na potiljku koje bi se mogle presaditi. Doduše, postoji i mogućnost implantacije veštačke kose od sintetičkih vlakana. Ali i ona će otpadati, a postoji i rizik od infekcije ili reakcije odbacivanja stranog tela sa inflamatornim otvrdnjavanjem kože glave, pa lekari i ne savetuju ovu metodu.

Za usporavanje prirodnog procesa gubitka kose mogu pomoći tablete s finasteridom koji inhibira enzim koji pretvara muški hormon testosteron u DHT. Prvobitno je korišćen za lečenje benignih uvećanja prostate, ali je kao nuspojava primećen povećan rast kose kod nekih pacijenata. Retko se mogu javiti neželjeni efekti kao što su smanjenje seksualne želje ili erektilna disfunkcija. Kod žena se i ne koristi jer nije dokazano da ima pozitivan efekat. Ali i žene i muškarci mogu pokušati da ublaže problem nanošenjem tinktura koje sadrže minoksidil. Kod difuznog gubitka kose raspoređenog po celoj glavi, ako je uzrok nedovoljno snabdevanje korena hranljivim materijama, preporučju se preparati sa aminokiselinima (npr. cistinom) i tablete s vitaminima iz B-grupe. Tvrdi se i da je korisno redovno pranje kose kokosovim uljem. Pored toga, sok od belog luka i mešavina žalfije i jabukovog sirćeta takođe imaju stimulativni efekat na rast kose.

Farbati sedu kosu? Kada prvi pramenovi posede, žene se često pitaju da li treba da ih prikriju. I to će većina i učiniti, ali seda kosa postaje sve modernija. Sve češće žene se odlučju za elegantne srebrnosive frizure, za koje postoje i posebne kozmetičke linije, jer će kosu s vremenom dobrano uništiti farbama. Posebno onim na hemijskoj bazi koje mogu da izazovu i alergijske reakcije. Tvrdi se da mogu uzrokovati i oštećenje jetre i bubrega, pa čak i rak. Ipak, kada je rak u pitanju, sastojci za koje je dokazano da ga mogu izazvati sada su izričito zabranjeni u Evropskoj uniji. Zato bi uvek trebalo i kod nas kupovati boje koje su usaglašene s njihovom regulativom. Ali eventualni uticaj na pojavu kancera i dalje se istražuje kod aromatičnih amina u farbama za kosu. Ipak, čak i ako se rizik od raka ne povećava farbanjem kose prema trenutnim saznanjima, boje za kosu nisu sasvim bezopasne.

Nanošenje farbi u vidu tonova kod takozvanih polutrajnih boja mnogo je manje stresno za kosu, jer se tada čestice samo talože na spoljašnjoj strani kose. Ali zato se one vrlo brzo ispiraju i ne pokrivaju sede vlasi. Postoje i prirodni proizvodi za bojenje kose na biljnoj bazi. Sadrže supstance kao što su kana, indigo ili kamilica. Takve boje ne oštećuju strukturu kose, već stvaraju samo zaštitni film, uz negu i sjaj. Ali niti mogu da posvetle kosu niti da u potpunosti pokriju sede, a čak i kana može da izazove alergiju.

U fokusu pažnje ipak su trajne ili oksidantne boje. Sadrže komponente (npr. amonijak) koje najpre prosvetljavaju kosu uništavanjem prirodnog pigmenta, a delimično i od prethodnog farbanja, i zatim u vlas uvode komponente proizvoda koji su odgovorni za formiranje boje. Samo takve boje imaju trajni efekat i koriste se za pokrivanje sedih. Neizbežno oštećenje, kada kosa postaje kao slama, kada se lomi i suši, zavisiće i od učestalosti farbanja. Zato:

– uvek se pridržavajte uputstva proizvođača;

– izbegavajte kontakt boje s kožom, koristite zaštitne rukavice i odlučite se, na primer, samo za bojenje krajeva kose;

– izbegavajte udisanje boje; potražite hitnu medicinsku pomoć ako vam farba za kosu uđe u oko ili je progutate;

– ne preporučuje se da se prethodno radi test tolerancije kože jer to može povećati rizik od alergije;

– za svaki slučaj, izbegavajte farbanje kose tokom trudnoće ili dojenja;

– izbegavajte farbanje ako imate probleme na koži glave kao što je psorijaza;

– boje bez amonijaka nisu nužno bolje za kosu: alternativni alkalizirajući agensi ne isparavaju tako brzo i stoga mogu više oštetiti kosu;

– ne farbajte kosu prečesto;

– specijalni šamponi i proizvodi za negu farbane kose pomažu u održavanju boje;

– ako se pojavi peckanje ili svrab na koži glave tokom farbanja, trebalo bi da odmah isperete boju; promenite proizvod ili donesite odluku da budete lepi i sa sedom kosom.

(Pančevac / N. S.)

LEPŠA I ZDRAVIJA KOSA uz jabukovo sirće

Prirodnim sredstvima PROTIV PREKOMERNOG ZNOJENJA