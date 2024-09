OTKRIVENA MISTERIJA Ovo je uzrok nesreće u kojoj je stradao Luka Vuksanović (26)

Automobil u kojem je Luka Vuksanović (26) stradao 24. avgusta u večernjim časovima na putu Beograd-Mladenovac, kako saznajemo, je na veštačenju jer, kako se sumnja, postoji mogućnost da vozilo nije bilo ispravno.

– Automobil je na veštačenju, proverava se ispravnost vozila kako bi se utvrdilo da li je zbog neispravnosti vozila došlo do nesreće koja je uzdrmala javnost – rekao je Lukin prijateLj.

Dodao je da mu Luka nedostaje, da svi pate za njim i naglasio se da je on bio jedini u društvu koji je umeo da razveseli sve samo svojom pojavom.

– On je bio veoma sprecifičan lik. Znao je samo da se pojavi i sve nas razveseli. Samo upadne u punu prostoriju i ispuni je pozitivnom energijom. Pomagao je uvek svima i kada su emotivno, ali i novčano bili loše. Nikada ga nećemo zaboraviti – rekao je prijatelj.

Nađen posle 9 dana

Njegovo telo nađeno je 9 dana kasnije u jako lošem stanju, a stradao je tako što je nakon što je udario u bankinu – proleteo kroz otvoreni šiber i pao u šiblje.

Ono što je i dalje ostalo kao misterija za njegovu porodicu je kako niko nije uspeo da ga pronađe sve te dane.

– On je nađen 30 metara dalje od mesta na kojem je nađen auto. Devet dana su ga tražili iz policije, porodica, prijatelji. Utvrđeno je da je kroz šiber upao direktno u to šiblje. Taj teren je nepristupačan veoma, ali opet, bio je tu sve vreme. Sreća da ga niko iz porodice nije prvi našao, nego policajac, jer bi to bila velika trauma za njih – rekao je prijatelj Luke Vuksanovića.

Pomenuo je da je porodica veoma potrešena događajima i izjavama koje čitaju u medijima, a kada je upitan kako su Lukini roditelji podneli vest, dodaje da Luka sa majkom nema kontakt već dugi niz godina, a da mu je otac preminuo.

– Majka se nije ni čula, ni videla sa njim za sve ove godine, ima drugu porodicu, a otac mu nije živ. Kada je nestao, odnosno, na dan saobraćajne nesreće, ona se nije ni pojavila, nego se javila tek kada je u novinama videla da je nađen mrtav – kaže on.

Navodi da bi Lukina porodica volela da dobije njegove stvari koje su nađene u kolima jer su im od velike sentimentalne vrednosti.

– Saznali su šta se dogodilo, kako je stradao. Žele još da im se daju njegove stvari koje su bile u kolima a koje nisu u mogućnosti da dobiju jer se iz nekog razloga još uvek vodi kao N.N. lice iako je identifikacija obavljena i potvrđen njegov identitet – navodi on.

Voleo adrenalin

Ističe da je Luka bio veliki zavisnik od adrenalina.

– Putovao je stalno. Voleo je adrenalin, nije ga držalo mesto. Voleo je brzu vožnju, nažalost, od nje je i stradao.

Podsetimo, ovaj slučaj je od samog početka izazvao intrigu obzirom da, nakon što se dogodila nesreća, očevici, odnosno, ljudi koji su se prvi našli na mestu nesreće nisu zatekli vozača u kolima, a dodatna misterija nastala je 9 dana kasnije kada je njegovo telo nađeno u blizini udesa.

– Luka se kretao neprilagođenom brzinom, veruje se da je bila od 100 do 150 na sat. Izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u bankinu, potom u školjku od starog automobila koji je tu bio parkiran kao reklama za auto-servis. Odmah su iskočili erbegovi, a od siline udarca on je izleteo pravo kroz šiber. Sumnja se da nije bio vezan. Od udarca se digao veliki oblak prašine, te ti očevici nisu mogli da vide telo koje doslovno izleće kroz šiber“, rečeno je o nesreći.

Kako se dalje navodi, on je pao pravo na kolena i prekinuo kičmenu moždinu.

– On je leteo 30 metara. Pao je na kolena, obe butne kosti su mu bile slomljenje, podlaktica, rebra, kičma i karlica. Preminuo je na licu mesta od zadobijenih povreda. Nađen je u šiblju koje je obraslo trnjem, lijanama, okrenutog na stomak. Na sebi je imao šareni šorts a prepoznali su ga i po tetovaži sata na desnom ramenu – kaže sagovornik i dodaje da Luka nije nađen 100 metara od mesta udesa, nego 30:

– Telo je nađeno na 30 metara od mesta na kojem je nađen auto. Vrata vozača su bila otvorena jer je jedan od očevidaca otvorio vrata na mestu vozača, da bi utišao muziku koja se čula iz kola, da bi ljudi čuli ako neko doziva upomoć. Tako da je time ta teorija da je sam otvorio vrata, da je bežao, da je sam izašao, apsoulutno netačna. Voleo bih kada bi dobili informacije kako i kada je izleteo i da se nada da će biti odrađeno večtačenje vozila kako bi se utvrdilo da je isto bilo ispravno kao i putanja automobila, pošto je Luka bio veoma iskusan vozač. – rečeno je o nesreći u kojoj je tragično stradao nesrećni mladić.

(Pančevac/Novosti)

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Pronađeno telo Luke koji je nestao kod Mladenovca nakon udesa