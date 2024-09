Zalihe na niskom nivou: Od 9 do 12 sati redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi

Od 9 do 12 časova u prostorijama Crvenog krsta Pančevo sprovešće se redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Rezerve krvi su još uvek na minimumu, a potrebna je krv svih krvnih grupa, apeluju iz Crvenog krsta.

Crveni krst Pančevo poziva građane da se i ove srede priključe redovnoj gradskoj akciji i postanu dobrovoljni davaoci krvi. Veoma je važno da se Pančevci odazovu u što većem broju, jer su postojeće zalihe krvi još uvek na niskom nivou, a potrebne su sve krvne grupe, navode iz Crvenog krsta.

Popunjenost B krvne grupe skočila je na oko 30 odsto kapaciteta, ali ni to nije dovoljno. Zaliha svih drugih krvnih grupa imamo manje, 10, 20 odsto, što je veoma, veoma malo. Svi dobrovoljni davaoci krvi zato su nam dragoceni. Naša letnja akcija „Idemo da damo krv“ još uvek traje, i zato molimo građane i građanke da se odazovu – apeluje Milica Todorović, sekretarka Crvenog krsta Pančevo.

Prilikom dosadašnjih redovnih i vanrednih akcija, Pančevci su pokazali veliku humanost, a od ključnog je značaja da u tome i istraju.

Odzivi naših građana i građanki bili su na zavidnom nivou, u velikom broju su dolazili i davali krv, bez obzira na vrućine ili na loše vreme. Bilo bi divno da se ovo nastavi i da ljudi u naše prostorije dođu što češće – navodi Milica Todorović.

Redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi sprovode se u prostorijama Crvenog krsta Pančevo, na adresi Žarka Zrenjanina 15, i to svake srede u mesecu, od 9 do 12 časova. Izuzetak je poslednja sreda u mesecu, kada akcija traje od 13 do 17 sati. Podršku humanitarnoj akciji mogu pružiti svi zdravi građani, starosti od 18 do 65 godina.

(Pančevac/RTV Pančevo)

