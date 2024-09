PUZOVIĆ: Sledeće godine nova linija Subotica-Bar

Izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove „Srbija voza“ Zoran Puzović izjavio je danas da je u toku letnje sezone železničku liniju Novi Sad-Beograd-Bar koristilo više od 85.000 putnika, a da je za sledeću godinu planirano uspostavljanje železničke linije između Bara i Subotice.

U toku letnje sezone, od 14. juna do 15. septembra ove godine, popularnu železničku liniju Novi Sad/Beograd-Bar koristilo je više od 85.000 putnika, što predstavlja povećanje u odnosu na isti period prošle godine, rekao je Puzović.

On je podsetio da je u junu ove godine sa crnogorskim primorjem povezan i Novi Sad uvođenjem dnevnog polaska koji saobraća do Bijelog Polja, gde putnici nastavljaju putovanje do Bara vozovima iz flote crnogorske železnice.

„Ovo je bila treća linija na kojoj su uvedeni švajcarski Flirt vozovi najnovije generacije koji putnicima pružaju vrhunski nivo udobnosti tokom putovanja, rekao je Puzović.

On je rekao i da će međunarodni večernji voz, koji obezbeđuje dodatni komfor putnicima u vidu mogućnosti korišćenja kola za spavanje i prevoza automobila, nastaviti saobraća tokom cele godine na relaciji Zemun-Bar-Zemun.

Za sledeću godinu planirano je uspostavljanje železničke linije između Bara i Subotice, što će putnicima iz Vojvodine ponuditi nove mogućnosti prevoza do primorja, rekao je Puzović.

On je ocenio da će očekivana rekonstrukcija pruge Beograd-Bar u narednom periodu značajno ubrzati putovanja i unaprediti železničku vezu između Srbije i Crne Gore.

„Ovaj ključni regionalni projekat doprineće boljem transportnom povezivanju i jačanju ekonomske saradnje između dve zemlje, zaključio je Puzović.

